Промоутер Воррен назвав термін повернення потенційного суперника Усика

Софія Кулай — 12 лютого 2026, 10:25
Агіт Кабаєл
instagram.com/agitkabayel

Тимчасовий чемпіон за версією WBC у важкій вазі Агіт Кабаєл може повернутись на ринг вже навесні 2026-го.

Про це інформує The Ring.

Промоутер Френк Воррен заявив, що наступний бій німецького боксера може бути запланований на травень цього року.

Востаннє Агіт виходив у ринг на початку січня 2026-го, коли здолав до цього непереможеного поляка Даміана Книбу.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що організація може санкціонувати його поєдинок проти Усика. Нагадаємо, що 33-річний німець став претендентом на українця після дострокової перемоги нокаутом над Чжаном Чжілеєм (22 лютого 2025-го).

Водночас нещодавно Усик запропонував своїм уболівальникам обрати йому наступного суперника. Олександра поставив на голосування чотирьох боксерів: Фабіо Вордлі, Джозефа Паркера, Енді Руїза та Агіта Кабаєла.

Олександр, як і Агіт, продовжує чекати офіційного призначення свого наступного двобою. Боксер із Криму висловлював своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером, який 4 квітня 2026 року зустрінеться із Дереком Чісорою у Лондоні.

