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Бетербієв готовий битися з Полом: відома реакція Джейка

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 21:10
Бетербієв готовий битися з Полом: відома реакція Джейка
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) готовий провести бій проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Він звернувся до Пола в Instagram.

"Що ти можеш зробити в рингу проти чинного беззаперечного чемпіона? Просто знай, що я завжди відкритий для будь-яких пропозицій", – написав Бетербієв.

Пол відреагував у своєму стилі. Він зазначив, що лише за 4 роки зумів досягти успіху в боксі.

"Щойно бачив, це... Топ 5 боксер світу викликав мене на ринг. Хахахахаха. 4 роки, і я став успішним в цьому виді спорту", – написав Джейк.

Зазначимо, що напередодні Пол повів бій проти Майка Тайсона, який завершився одноголосним рішенням суддів на користь блогера (80:72, 79:73, 79:73).

Після поєдинку колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти. Сам блогер викликав на поєдинок Конора Макгрегора.

Джейк Пол Артур Бетербієв

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