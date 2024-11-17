Бетербієв готовий битися з Полом: відома реакція Джейка
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Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) готовий провести бій проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).
Він звернувся до Пола в Instagram.
"Що ти можеш зробити в рингу проти чинного беззаперечного чемпіона? Просто знай, що я завжди відкритий для будь-яких пропозицій", – написав Бетербієв.
Пол відреагував у своєму стилі. Він зазначив, що лише за 4 роки зумів досягти успіху в боксі.
"Щойно бачив, це... Топ 5 боксер світу викликав мене на ринг. Хахахахаха. 4 роки, і я став успішним в цьому виді спорту", – написав Джейк.
Зазначимо, що напередодні Пол повів бій проти Майка Тайсона, який завершився одноголосним рішенням суддів на користь блогера (80:72, 79:73, 79:73).
Після поєдинку колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти. Сам блогер викликав на поєдинок Конора Макгрегора.