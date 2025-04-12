П'ять українських боксерів візьмуть участь у Гран-прі WBC у Саудівської Аравії

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила всіх учасників Гран-прі в середній вазі (до 72,6 кг), у списку п'ять українських боксерів.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Участь у Гран-прі візьмуть українці: Ліпаріт Устян (11-0, 10 KO), Дмитро Рибалко (4-0, 2 KO), Іштван Гержені (3-0), Максим Молодан (7-0, 0 КО) і Петро Фролов (10-1, 4 КО).

Турнір пройде в Саудівській Аравії у межах Riyadh Season. Перші бої відбудуться вже у квітні. Поєдинки будуть проходити по олімпійській системі та тривати 6-8 раундів в 1/16, 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів та 8 або 10 раундів у фіналах.

Гран-прі буде проведено в 5 етапів. Перший (1/16 фіналу) відбудеться у квітні. Другий (1/8 фіналу) – в червні. Третій (чвертьфінали) – в серпні. Півфінали – в жовтні, а фінал – в грудні 2025 року.

Раніше стали відомі гонорари учасників та переможців Гран-прі.