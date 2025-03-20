Триразовий чемпіон світу поскаржився на серйозне погіршення зору

Відомий валійський снукерист Марк Вільямс розповів, що бореться зі стрімким погіршенням зору. Після перемоги над Дін Цзюньхуей на Players Championship Марк сказав, що грати стає все складніше.

Його слова наводить Sporza.be.

"Це хороша перемога для мене, тому що я напівсліпий. За останні шість місяців мій зір значно погіршився. Кожен удар тепер для мене розмитий, будь то чорна куля чи світло-синя. Я навіть не можу прочитати рахунок на великому таблі в кінці таблиці. З кожним місяцем стає все гірше", – сказав валлієць.

Вільямс, якому в п'ятницю виповнюється 50 років, за свою кар'єру виграв 26 рейтингових титулів, включаючи три чемпіонати світу в 2000, 2003 і 2018 роках.

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Вчора, 19 березня, в 1/4 фіналу він програв (3:6) Кайреру Вільямсу.