Зірка снукеру негативно відреагував на велику кількість максимальних брейків цього сезону

Зірковий австралійський снукерист Ніл Робертсон (наразі №3 світового рейтингу) заявив, що не вважає максимальні брейки, які зроблені на турнірах без глядачів, гідними називатися "максимумами".

Робертсон, який є членом Ради гравців WPBSA і часто палко висловлюється про умови гри на професійному рівні, відповів на коментар у соцмережі "X" щодо останніх максимальних результатів.

Один із користувачів написав: "Я починаю думати, що 147 очок, набраних у Чемпіонській лізі, не повинні вважатися офіційним максимальним брейком".

На що Робертсон відповів: "Безумовно, справедливий аргумент. Для мене є 147 очок, показаних по телебаченню на головних аренах, а решта належать до своєї власної категорії. Це лише моя думка".

The Championship League – рейтинговий турнір, який проводиться влітку. Є ще інвайт (запрошувальний) Championship League – турнір, що проводиться взимку.

Як і турнір Champion of Champions у Cаудівській Аравії, обидві версії Championship League проводяться на столі Rasson, а не на столах Xing Pai Star, які використовуються для всіх інших турнірів професійного туру, що також викликує дискусії.

Робертсон входить до елітної групи гравців, які зробили п'ять або більше максимальних брейків у професійних турнірах. Він зробив свій перший максимум на Відкритому чемпіонаті Китаю 2010 року в Пекіні. Через кілька тижнів після цього він виграв чемпіонат світу в театрі "Крусібл".

Загалом за всю історію снукеру було зроблено 238 максимальних брейків. Цього сезону – 21. Минулого – 15, що було рекордом усіх часів.

Протягом сезону-2026/27 відбудеться низка турнірів. Зокрема, чемпіонат світу. Експерти й оглядачі говорять, що 30 максимальних брейків цього сезону є цілком реальними.

Для довідки: якщо описати правила снукеру простими словами, то гравець має забити червону кулю, потім будь-яку кольорову. Допоки на столі є червоні, то кольорова після забиття дістається з лузи і повертається на стіл.

Коли на столі червоних не залишається, то снукерист має забити кольорові у черзі зростання: жовтий (2 очки), зелений (3 очки), коричневий (4 очки), синій (5 очок), рожевий (6 очок) та чорний (7 очок).

Щоб здобути 147 очок – після червоної треба ставити биток (білу кулю) так, щоб грати лише по чорній.

Приклади максимальних брейків: