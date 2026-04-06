Сіньтун переписує рекорди, Трамп показав вагомий прогрес: підсумки Tour Championship

Завершився передостанній турнір снукерного сезону-2025/26 – Tour Championship. Попереду справжній марафон: спершу тривалий кваліфікаційний етап до чемпіонату світу, далі коротка пауза – і головний старт року, World Snooker Championship.

Турнір у Манчестері став тріумфальним для чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна, який повністю виправдав своє прізвисько "Циклон", змітаючи суперників зі свого шляху.

Поговоримо про це – а також про позитив для Трампа, провальні півфінали та інші підсумки турніру.

Будь-який Трамп боїться китайців?

Джадд у вирішальній грі виглядав незвично невпевнено. Не було тієї стабільності, яка зазвичай є його візитівкою. Зате були неточні відіграші, спрощені позиційні рішення, проблеми з розведенням куль уздовж бортів. Для Чжао такі ситуації не становили серйозної складності. Часом Трамп занадто довго обирав удари.

Складно було повірити, що проти чинного чемпіона світу грає перший номер світового рейтингу.

Ймовірно, вирішальними стали два фактори:

Фінали Трампа цього сезону – тема окрема. Поразки у фіналах Northern Ireland Open, UK Championship та Champion of Champions. Виняток – German Masters, де "пішло" все й одразу: переконлива перемога над Шоном Мерфі 10:3 це лише підтверджує.

Фактор Чжао. Сіньтун у фіналах діє бездоганно. Сім великих фіналів у кар'єрі – сім перемог.

29-річний китаєць робить серйозну заявку на те, щоб зруйнувати "Прокляття Крусіблу".

"Прокляття Крусіблу" – це тенденція, за якої чинний чемпіон світу зі снукеру не може захистити титул наступного року в театрі "Crucible".

Навіть якщо цього не станеться, є всі підстави очікувати, що він виступить значно краще, ніж Лука Бресель та Кайрен Вілсон, які після своїх титулів вилітали вже в першому раунді.

Позитив для Джадда

Англієць прибув до Манчестера не в найкращому психологічному стані. Причина – розрив стосунків із дівчиною, з якою він перебував у стосунках два роки.

Додатковий тиск створювала й статистика: упродовж попередніх п'яти років він вибував із Tour Championship уже після першого матчу.

Цього разу все складалося значно краще:

важка перемога над Марком Алленом;

вольова звитяга над Шоном Мерфі (з камбеком із 5:7 та 8:9);

розгром Ніла Робертсона.

Однак у фіналі, як уже зазначалося, Трамп виглядав не на своєму рівні – радше як молодий гравець мейн-туру, який зустрівся зі своїм кумиром.

Так, без титулу – але з відчутним прогресом.

Водночас слабка статистика на чемпіонатах світу (лише один титул) досі стримує експертів у дискусіях про його можливий статус GOAT. Попри велику кількість трофеїв і гонитву за рекордом за сенчурі-брейками, без домінування в "Крусіблі" йому складно конкурувати з Ронні О'Салліваном чи Стівеном Хендрі. Ба більше – навіть до умовної трійки Хіггінс – Вільямс – Селбі дистанція ще відчутна.

Було б символічно, якби один із найменш переконливих (хоч і загалом якісних) сезонів Трампа завершився перемогою в Шеффілді. Втім, конкуренція надзвичайно висока: не здивує ні його чемпіонство, ні черговий виліт на стадії 1/4 фіналу.

Що сказали гравці після матчу

Джадд похвалив суперника та визнав, що сам не показав свого рівня:

"Я сьогодні не показав своєї гри. З якоїсь причини все було не так. Розчарований, бо публіка мене чудово підтримувала. Чжао провів неймовірний турнір. Приємно бачити, як гравець із Китаю досягає такого успіху. Він надовго залишиться на топ-рівні, і нам потрібно грати значно краще проти нього – інакше він може завершити кар'єру з сотнею титулів".

Сіньтун відповів взаємними компліментами:

"Джадд – мій улюблений гравець, я знаю, наскільки він сильний. Я дуже радий уже самому факту виходу у фінал проти нього, і мені пощастило його виграти. Це особливий момент у моїй кар'єрі. Манчестер – чудове місто, а публіка була неймовірною. Я просто намагаюся отримувати задоволення від гри. Ця перемога дуже важлива для мене – я не хотів програвати у фіналі. Далі – чемпіонат світу, і я сподіваюся продовжити в тому ж дусі".

Сіньтун переписує рекорди

Китайські гравці поступово "захоплюють" світ снукеру. Їх дедалі більше у топ-16, топ-32, а також серед професіоналів загалом. Tour Championship – турнір відносно молодий: це був лише 8-й розіграш. Однак до цього квітня жоден представник Піднебесної не доходив навіть до фіналу – більше того, не було й півфіналів. І тепер – перемога.

І це ще не все.

Чжао виграв усі турніри так званої серії Players – змагання, на які гравці потрапляють виключно за сезонним рейтингом: World Grand Prix, Players Championship та Tour Championship. Абсолютне домінування в межах одного сезону.

World Grand Prix in Hong Kong ✅

Players Championship in Telford ✅

Tour Championship in Manchester ✅



Three tournaments. Three triumphs. One legend 🌀



Zhao Xintong's name is etched in snooker history as the first Players Series grand slam champion, completed in one season 🏆… pic.twitter.com/T7ItX7InWG — Channel 5 Sport (@Channel5Sport) April 5, 2026

І ще один штрих. Перемога 10:3 – найбільш розгромна в історії фіналів турніру. До цього найменш конкурентним був фінал 2021 року між Нілом Робертсоном та Ронні О'Салліваном – тоді "Ракета" виграв лише чотири фрейми.

Від рівної боротьби до домінації

Матчі першого раунду були доволі конкурентними – тричі фіксувалася перемога з рахунком 10:8, а також один матч завершився 10:6, де Кріс Вейклін, програючи 2:6, зробив серію з восьми виграних фреймів поспіль.

На стадії чвертьфіналів також вистачало боротьби: дві напружені зустрічі, а матч між Трампом і Мерфі дійшов до десайдеру.

Натомість півфінали та фінал вийшли несподівано односторонніми. Перевага +6, +9 та +7 на завершальних стадіях турніру – рідкісне явище для змагання, де зустрічаються найкращі гравці сезону.

Моральний удар для Хіггінса

Джон Хіггінс прибув до Манчестера у статусі чинного чемпіона турніру. На відміну від Ронні О'Саллівана, який останніми роками може пропускати турніри або втрачати мотивацію прямо під час матчів, чи Марка Вільямса, який сприймає гру значно легше, Хіггінс залишається максимально залученим у процес.

Він регулярно виступає, не уникає турнірів, пробує себе як коментатор і жодним чином не натякає на завершення кар'єри.

Саме тому поразка 1:10 напередодні головного старту сезону може стати серйозним психологічним ударом. Це лише третій випадок у кар'єрі шотландця, коли він програв із різницею у 9 фреймів:

4:13 Стівену Хендрі (2012)

9:18 Джадду Трампу (2019)

1:10 Чжао Сіньтуну (2026)

Грошові призи

Перемога принесла "Циклону" 150 тисяч фунтів стерлінгів. Джадд Трамп, як фіналіст, заробив 60 тисяч.

І це відкриває для чинного чемпіона світу серйозні перспективи. Якщо Сіньтун захистить титул на чемпіонаті світу, а Трамп вилетить уже в першому раунді, китаєць підніметься на перше місце світового рейтингу, яке англієць утримує з серпня 2024 року.

WST

Інші снукеристи не зможуть обійти "Туза". Великою перевагою для Чжао є те, що він нічого не втратить, оскільки не грав у 2024-му через дискваліфікацію.

Особливо складною ситуація є для Кайрена Вілсона, якому треба буде захищати аж 500 тисяч призових/рейтингових очок. У разі невдалого виступу "воїн" із другої сходинки може опуститися аж за межі топ-5 (дивлячись, які результати покажуть переслідувачі).

Що далі?

Вже 6 квітня стартує кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року – найтриваліший і один із найвиснажливіших етапів сезону. Вона триватиме понад тиждень і включатиме кілька раундів на вибування, де гравці борються за право потрапити до основної сітки в "Крусіблі".

Від України у кваліфікації виступлять Михайло Ларков, Антон Казаков і Юліан Бойко. Ларков і Казаков розпочнуть свій шлях із першого кола, тоді як Бойко – з другого.

Для більшості учасників кваліфікація – це справжній марафон на витривалість: матчі проходять у щільному графіку, тривають до 10 перемог, а психологічний тиск лише зростає з кожним раундом. Часто саме тут формуються "темні конячки", які згодом здатні створювати сенсації вже в основній стадії.

