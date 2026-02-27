Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Зірковий шотландець назвав снукериста, який найбільше схожий на О'Саллівана

Руслан Травкін — 27 лютого 2026, 16:27
Зірковий шотландець назвав снукериста, який найбільше схожий на О'Саллівана
Ронні О'Салліван
Instagram

Зірка снукеру минулих років шотландець Алан Макманус похвалив валлійця Джека Джонса. Він порівняв того з легендарним Ронні О'Салліваном.

Слова Алана передає TNTsports.

"Я думаю, що в Джеку Джонсі є багато від Ронні О'Саллівана. Я маю на увазі з технічної точки зору. Він не грає повільно, але він виважений, і така комбінація є складною.

Він чудовий технік, виконує всі правильні удари і є досвідченим професіоналом. Він досвідчений, провів багато часу на тренуваннях і робив все правильно протягом останніх трьох-чотирьох років у плані підготовки", – сказав шотландець.

Телевізійний експерт вірить, що 32-річний гравець ще не досягнув свого максимуму.

"Джек має багато чого запропонувати цій грі в майбутньому. Він – топ-гравець", – додав Алан.

Джек дебютував серед професіоналів у 2011 році. Наразі він посідає №19 світового рейтингу.

Нагадаємо, раніше свої думки про майбутнє Ронні О'Саллівана озвучив Джон Хіггінс. Північноірландець Марк Аллен вірить, що семиразовий чемпіон світу ще знайде сили, щоб здивувати.

Ронні О'Салліван Джек Джонс

Ронні О'Салліван

Головна зірка снукеру розкритикував легендарного О'Саллівана
Зірка снукеру: Я почав грати в цю гру через О'Саллівана
Чотириразовий чемпіон світу пояснив відсутність О'Саллівана на турнірах
О'Салліван дебютує на головному турнірі серед ветеранів снукеру
О'Салліван та ще три найкращі гравці в снукер розіграють між собою символічний трофей

Останні новини