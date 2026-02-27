Зірковий шотландець назвав снукериста, який найбільше схожий на О'Саллівана
Зірка снукеру минулих років шотландець Алан Макманус похвалив валлійця Джека Джонса. Він порівняв того з легендарним Ронні О'Салліваном.
Слова Алана передає TNTsports.
"Я думаю, що в Джеку Джонсі є багато від Ронні О'Саллівана. Я маю на увазі з технічної точки зору. Він не грає повільно, але він виважений, і така комбінація є складною.
Він чудовий технік, виконує всі правильні удари і є досвідченим професіоналом. Він досвідчений, провів багато часу на тренуваннях і робив все правильно протягом останніх трьох-чотирьох років у плані підготовки", – сказав шотландець.
Телевізійний експерт вірить, що 32-річний гравець ще не досягнув свого максимуму.
"Джек має багато чого запропонувати цій грі в майбутньому. Він – топ-гравець", – додав Алан.
Джек дебютував серед професіоналів у 2011 році. Наразі він посідає №19 світового рейтингу.
Нагадаємо, раніше свої думки про майбутнє Ронні О'Саллівана озвучив Джон Хіггінс. Північноірландець Марк Аллен вірить, що семиразовий чемпіон світу ще знайде сили, щоб здивувати.