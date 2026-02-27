Зірковий шотландець назвав снукериста, який найбільше схожий на О'Саллівана

Зірка снукеру минулих років шотландець Алан Макманус похвалив валлійця Джека Джонса. Він порівняв того з легендарним Ронні О'Салліваном.

Слова Алана передає TNTsports.

"Я думаю, що в Джеку Джонсі є багато від Ронні О'Саллівана. Я маю на увазі з технічної точки зору. Він не грає повільно, але він виважений, і така комбінація є складною.

Він чудовий технік, виконує всі правильні удари і є досвідченим професіоналом. Він досвідчений, провів багато часу на тренуваннях і робив все правильно протягом останніх трьох-чотирьох років у плані підготовки", – сказав шотландець.