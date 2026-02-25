Українська правда
Зірка снукеру: Я почав грати в цю гру через О'Саллівана

Руслан Травкін — 25 лютого 2026, 23:34
Марк Аллен
WST

Зірковий снукерист Марк Аллен порозмірковував про майбутні перспективи Ронні О'Саллівана, враховуючи його постійні пропуски турнірів. Північноірландець визнав, що почав займатися цим видом спорту саме через "Ракету".

Слова "Пістолета" передає Metro.co.uk.

"Ронні знаходиться на такому етапі своєї кар'єри, що може робити те, що хоче. Я думаю, що для гри загалом добре те, що турніри стають популярними і без Ронні. Думаю, немає сумнівів, що коли він бере участь, атмосфера стає набагато кращою.

Мені дуже подобається грати проти нього. Це по суті те, заради чого я почав грати в снукер, заради таких матчів, які викликають у глядачів шалений інтерес", – сказав Марк.

Аллен також додав, що журналісти та World Snooker Tour тепер мають щось робити, щоб з'явився гравець з такою аурою.

"Тепер завдання WST і ЗМІ – просунути частину туру, що залишилася, тому що у Ронні залишилося не так багато років, і ми повинні спробувати створити наступну суперзірку.

Я думаю, що все ще дуже залежить від Ронні. Я розумію, що він – головна зірка у цьому виді спорту, але ви не створите наступного Ронні О'Саллівана у ЗМІ, якщо не дасте комусь шансу. Багато людей, які досягли великих успіхів останніми роками, не отримали належного висвітлення у ЗМІ", – додав він.

40-річний Аллен є одним із найкращих гравців світу останніх років. За кар'єру він виграв 11 рейтингових турнірів і двічі (2009 та 2023 роки) доходив до півфіналу ЧС. 

У травні 2024-го він навіть ставав №1 у світі, але невдовзі його змістив Джадд Трамп, який є лідером світового рейтингу дотепер. 

Нагадаємо, раніше свої думки про майбутнє Ронні О'Саллівана озвучив Джон Хіггінс

снукер Ронні О'Салліван Марк Аллен

Ронні О'Салліван

