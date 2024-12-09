Бойко та Казаков вилетіли з турніру 2024 Snooker Shoot Out, програвши у перших раундах

З 4 по 7 грудня в англійському Лестері проходив рейтинговий турнір 2024 Snooker Shoot Out, у якому брали участь Юліан Бойко та Антон Казаков.

Бойко дуже впевнено подолав перший раунд змагання, перемігши англійця Джека Лісовські (80:5).

А ось Казаков програв у першому ж матчі, поступившись латвійцю Артемійсу Жіжінсу (21:33).

Але і Юліан пройшов не так далеко, як йому хотілося б. Вже за підсумками другого раунду він залишив турнір. Українець програв Флоріану Нюссле з Австрії (17:39).

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У підсумку турнір виграв 41-річний англієць Том Форд, який у фіналі переміг шотландця Ліама Грема (31:28).

Варто зазначити, що у півфіналі Форд здолав чотириразового чемпіона світу Марка Селбі.

Shoot Out – дисципліна снукера з особливими правилами. Гра відбувається з одного фрейму, максимальна тривалість якого становить 10 хвилин. На кожен удар гравцеві відводиться не більше 15 секунд у першій половині гри та не більше 10 секунд у наступну п'ятихвилинку.

Нагадаємо, що у жовтні Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру саме у цій дисципліні.