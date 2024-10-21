Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру в дисципліні Shoot Out

Українець Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру у Shoot Out. Турнір відбувся у португальському місті Албуфейра.

19-річний українець виграв усі п'ять матчів, а у фіналі з рахунком 49:5 переміг Крейга Стедмана з Великої Британії.

Інші українці – Антон Казаков, Михайло Ларков та Денис Хмелевський вибули з турніру на ранніх стадіях.

Shoot Out – дисципліна снукера з особливими правилами. Гра відбудеться з одного фрейму, максимальна тривалість якого становить 10 хвилин. На кожен удар гравцеві відводиться не більше 15 секунд у першій половині гри та не більше 10 секунд у наступну п'ятихвилинку.

Зазначимо, що у Португалії Бойко зіграє у командному чемпіонаті Європи зі снукеру в парі з Денисом Хмелевським. Ще одну українську команду складуть Антон Казаков і Михайло Ларков.