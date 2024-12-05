Українець Мороз здобув срібло на Юніорському чемпіонаті світу з більярду WPA Heyball

Український більярдист Микола Мороз став срібним призером Юніорського чемпіонату світу з більярду WPA Heyball (китайський пул), який з 26 до 29 листопада проходив Індії.

Про це повідомила пресслужба Федерації спортивного більярду України.

Він впевнено подолав груповий етап, виступаючи у групі G. У плейоф наш спортсмен на стадії 1/8 фіналу переміг представника Швеції, в 1/4 та 1/2 литовського та польського суперників відповідно. У фіналі Микола програв словенському білрярдисту Максу Бенко.

Микола Мороз – вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту.

Раніше повідомлялося, що українець Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру у Shoot Out. Турнір відбувся у португальському місті Албуфейра.