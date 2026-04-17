Навала з Піднебесної триває: рекордна кількість китайців буде змагатися на чемпіонаті світу

Відразу 11 китайських снукеристів потрапили на чемпіонат світу, що є новим рекордом для цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Торік їх було 10, а Чжао Сіньтун став першим в історії чемпіоном світу з Китаю.

Той таки Сіньтун, а також Сяо Годун, У Іцзе, Си Цзяхуей та Дінь Джуньху потрапили до "Крусібла" напряму, оскільки входять у топ-16 світового рейтингу.

Чжан Аньда, Чжоу Юелун, Пан Цзюньсюй, Хе Гоцян та Фан Женгуї пройшли через кваліфікаційні раунди відбору.

A RECORD-BREAKER! 🇨🇳



11 Chinese players will compete at the Crucible for the very first time 👏



Zhao Xintong ✅

Xiao Guodong ✅

Wu Yize ✅

Si Jiahui ✅

Ding Junhui ✅

Zhang Anda ☑️

Zhou Yuelong ☑️

Pang Junxu ☑️

Lei Peifan ☑️

He Guoqiang ☑️

Fan Zhengyi ☑️ pic.twitter.com/OaxDdce3hY — WST (@WeAreWST) April 15, 2026

Чемпіонат світу зі снукеру стартує завтра, 18 квітня. Подія відбувається з 1977 року в театрі "Крусібл" в англійському Шеффілді.

Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів, фіналіст – 200 тисяч.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".