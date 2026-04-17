Навала з Піднебесної триває: рекордна кількість китайців буде змагатися на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 17 квітня 2026, 08:40
Чжао Сіньтун
WST

Відразу 11 китайських снукеристів потрапили на чемпіонат світу, що є новим рекордом для цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Торік їх було 10, а Чжао Сіньтун став першим в історії чемпіоном світу з Китаю.

Той таки Сіньтун, а також Сяо Годун, У Іцзе, Си Цзяхуей та Дінь Джуньху потрапили до "Крусібла" напряму, оскільки входять у топ-16 світового рейтингу.

Чжан Аньда, Чжоу Юелун, Пан Цзюньсюй, Хе Гоцян та Фан Женгуї пройшли через кваліфікаційні раунди відбору.

Чемпіонат світу зі снукеру стартує завтра, 18 квітня. Подія відбувається з 1977 року в театрі "Крусібл" в англійському Шеффілді.

Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів, фіналіст – 200 тисяч.

Нагадаємо, раніше стали відомі пари 1/16 фіналу World Snooker Championship.

снукер Чемпіонат світу зі снукеру

