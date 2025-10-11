О'Салліван пройшов далі, Мерфі не залишив шансів Вілсону: результати Xi'an Grand Prix

У місті Сінай (Китай) завершився п'ятий день турніру Xi'an Grand Prix 2025.

У першому матчі дня зійшлися колишні чемпіони світу – Шон Мерфі вигравав титул у 2005-му, Кайрен Вілсон – у 2024-му.

"Чарівник" просто "знищив" свого земляка. Шон забрав усі 5 фреймів, а Кайрен взагалі не набрав жодного очка.

Мерфі зробив два сенчурі (брейки на 141 і 133 очка), в інших офрмив три півсотні.

Його суперником буде Дінь Джуньху. Досвідчений китаєць віддав фрейм, але не мав проблем з Олівером Лайнсом.

Ронні О'Салліван переграв валлійця Джека Джонса. Далі його чекатиме Гері Вілсон.

Пройшов далі й інша легенда цього виду спорту Марк Вільямс. Він проведе гру проти Лі Хаотяня.

Інша пара 1/4 виглядає не дуже іменито: Ліам Пуллен та Данієль Веллс.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

10 жовтня, 1/8 фіналу

Призові турніру Xi'an Grand Prix 2025

Звичайно, це не Саудівська Аравія і навіть не Шанхай, але грошей тут більше, ніж на турнірах в Англії чи Ухані.

Переможець : £177,000

: £177,000 Фіналіст : £76,000

: £76,000 Півфіналісти : £34,500

: £34,500 Чвертьфіналісти : £22,350

: £22,350 1/8 фіналу : £14,000

: £14,000 1/16 фіналу : £9,400

: £9,400 1/32 фіналу : £5,350

: £5,350 Найвищий брейк : £5,000

: £5,000 Загальний призовий фонд: £850,000

Нагадаємо, легенда снукеру Ронні О'Салліван радий, що має таку ж важливість для вболівальників, як і Тайгер Вудс, Ліонель Мессі та Роджер Федерер у своїх видах спорту.