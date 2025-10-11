О'Салліван пройшов далі, Мерфі не залишив шансів Вілсону: результати Xi'an Grand Prix
У місті Сінай (Китай) завершився п'ятий день турніру Xi'an Grand Prix 2025.
У першому матчі дня зійшлися колишні чемпіони світу – Шон Мерфі вигравав титул у 2005-му, Кайрен Вілсон – у 2024-му.
"Чарівник" просто "знищив" свого земляка. Шон забрав усі 5 фреймів, а Кайрен взагалі не набрав жодного очка.
Мерфі зробив два сенчурі (брейки на 141 і 133 очка), в інших офрмив три півсотні.
Його суперником буде Дінь Джуньху. Досвідчений китаєць віддав фрейм, але не мав проблем з Олівером Лайнсом.
Ронні О'Салліван переграв валлійця Джека Джонса. Далі його чекатиме Гері Вілсон.
Пройшов далі й інша легенда цього виду спорту Марк Вільямс. Він проведе гру проти Лі Хаотяня.
Інша пара 1/4 виглядає не дуже іменито: Ліам Пуллен та Данієль Веллс.
Призові турніру Xi'an Grand Prix 2025
Звичайно, це не Саудівська Аравія і навіть не Шанхай, але грошей тут більше, ніж на турнірах в Англії чи Ухані.
- Переможець: £177,000
- Фіналіст: £76,000
- Півфіналісти: £34,500
- Чвертьфіналісти: £22,350
- 1/8 фіналу: £14,000
- 1/16 фіналу: £9,400
- 1/32 фіналу: £5,350
- Найвищий брейк: £5,000
- Загальний призовий фонд: £850,000
