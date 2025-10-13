Мерфі здолав кривдника О'Саллівана: визначилися фіналісти Xi'an Grand Prix

У місті Сінай (Китай) завершився черговий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Визначилися фіналісти турніру.

Перший півфінал приніс валлійське дербі. 50-річний Марк Вільямс грав проти молодшого на 13 років земляка Деніел Веллса.

У перших шести фреймах обидва гравці не могли показувати серійність. Іноді заважала складна позиція куль на столі, іноді робили невдалі удари в простих ситуаціях. Нічого дивного, що рахунок був 3:3.

Потім триразовий чемпіон світу зумів "наладити приціл". Зокрема, оформив 129-очковий брейк у фреймі №7.

В іншому півфіналі Шон Мерфі грав проти Гері Вілсона, який вибив Ронні О'Саллівана у чвертьфіналі.

Цей поєдинок був яскравішим. Снукеристи на двох оформили чотири сенчурі. Краще діяв "чарівник", що й дозволило вийти до фіналу.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

1/2 фіналу, 12 жовтня

Марк Вільямс (Вельс) – Деніел Веллс (Вельс) 6:3

Шон Мерфі (Англія) – Гері Вілсон (Англія) 6:4

