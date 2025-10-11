Українська правда
Зірковий австралієць пояснив, чому вважає О'Саллівана видатним спортсменом

Руслан Травкін — 11 жовтня 2025, 07:41
Ронні О'Салліван і Ніл Робертсон
facebook.com/WorldSnookerTour

Зірковий австралійський снукерист Ніл Робертсон вважає свого колегу Ронні О'Саллівана найвидатнішим спортсменом Великої Британії. Ніл зазначив, що Ронні подалав багато проблем, у тому числі ментальних.

Слова Робертсона передає Metro.co.uk.

"Ви також повинні пам’ятати, що я знаю з досвіду моєї дружини, яка в минулому боролася з проблемами психічного здоров’я, і наскільки це важко й досі.

Не забувайте про речі, з якими він боровся, його тривогу та подібні речі. Те, що він здатний так виступати, просто чудово.

Я не можу пригадати жодного іншого спортсмена, який би зміг досягти того, чого він досяг у своєму виді спорту, водночас справляючись з усіма цими проблемами, будучи найкращим спортсменом для спостереження та для всіх вболівальників, які бажають йому перемоги. Цей хлопець – абсолютний чемпіон", – заявив Ніл.

О'Саллівану було лише 16 років, коли його батька посадили до в'язниці за вбивство 1992 року. О'Салліван-старший, перебуваючи за ґратами, пропустив усі перші три перемоги сина на чемпіонатах світу у 2001, 2004 та 2008 роках.

Ронні у своїй книзі зізнавався, що він "зійшов з рейок" після того, як його батько був засуджений.

Нагадаємо, після майже двохмісячної паузи Ронні О'Салліван успішно виступає на турнірі Xi'an Grand Prix 2025.

