Championship League: Бойко виграв групу, Ларков у закрутці став третім

У Лестері на "Mattioli Arena" триває Championship League – перший рейтинговий турнір снукерного сезону-2026/27.

Юліан Бойко потрапив у групу 4, а Михайло Ларков – до групи 22.

Бойко впевнено здобув дві перемоги над Ієном Мартіном (3:0) та Джошуа Торммондом (3:1). Їх з ідентичним рахунком здолав переграв і китаєць Лан Юхао.

Саме в останньому матчі вирішувалася доля переможця квартету. Лан виграв два фрейми, але Юліана влаштовувала і нічия через найкращий брейк (90 очок за один підхід він набрав у грі проти Мартіна).

Українець зумів забрати два наступні фрейми й звести гру до нічиєї, яка забезпечила йому першу сходинку.

Юліан отримав 3000 тисячі рейтингових очок і пройшов до другого етапу.

Михайло Ларков розпочав виступи із поразки від фіналіста ЧС-2024 валлійця Джека Джонса – 0:3.

Потім переграв Олівера Лайнса – 3:1. Для проходу далі Михайлу треба було перегравати Алфі Бердена і сподіватися, що Джонс та Лайнс зіграють унічию.

Михайло вів 2:1, але помилка на червоній не дозволила обіграти досвідченого англійця. Поєдинок між Джонсом та Лайнсом завершився найбільш несприятливим для Михайла рахунком – 3:1 на користь англійця.

Через це в закрутці на трьох він став третім, що дозволило заробити 1000 рейтингових очок.

Завтра свої матчі рейтингової ліги відіграє Антон Казаков. Його опоненти: Стівен Магвайр (Шотландія), Роббі Вільямс (Англія), Нг Он Ї (Гонконг)

У другому етапі 32 переможці груп сформують нові вісім квартетів. Далі пройдуть лише переможці.