О'Салліван пояснив, чому не залишає снукер заради пулу

Легенда снукеру Ронні О'Салліва спробував свої сили в китайському пулі, де зіграв на престижному турнірі World Open 2026, але вибув ще на стадії 1/16 фіналу.

В інтерв'ю для CGTN (China Global Television Network) "Ракета" пояснив, що збирається грати в снукер ще кілька років, але буде в міжсезоння грати і в інші різновиди більярду.

"Зараз я ще граю в снукер, отримую від цього задоволення. Так що, можливо, я гратиму в нього три чи чотири роки, а потім, коли мені буде 54-55, можливо, я буду вже занадто старий для снукеру. Тому зможу приїхати сюди, пограти в китайський більярд, повеселитися, відпочити. Не можна грати у снукер і водночас інший більярд. Це неможливо. Якщо я вирішу займатися більярдом професійно, я більше ніколи не гратиму в снукер. Не можна займатися і тим, та іншим. Можна бути дуже хорошим тільки в одному. Зараз я просто приїжджаю, щоб подивитись, як це. Турнір відмінний, хороший спонсор, гравці відмінні, атмосфера відмінна.

Це те, чого варто чекати за три-чотири роки. Але потрібно зосередитися лише на одному".

Нагадаємо, нещодавно Ронні О'Салліван виграв престижний турнір Global Championship.