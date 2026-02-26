Головна зірка снукеру розкритикував легендарного О'Саллівана
Англійський снукерист Джадд Трамп, який тривалий час очолює світовий рейтинг, різко пройшовся по Ронні О'Саллівану. Він зізнався, що вже навіть не помічає того, що "Ракета" відсутній на турнірах.
У коментарі для Metro.co.uk Джадд також додав, що гра О'Cаллівана вже не є грізною.
"Я навіть не помітив його відсутності. Тільки коли ви про це згадали, я зрозумів, що його тут немає. Я вважаю його приголомшливим гравцем, але останнім часом він грає досить погано.
Тому я думаю, що йому краще взяти перерву, а коли він буде готовий, знову почати працювати. Чим старшим він стає і чим менше грає, тим менш зібраним він буде. Тому я думаю, що зараз йому буде непросто", – сказав №1 у світі.
Джадд також додає, що ще зарано списувати найвідомішого снукериста в історії. Він вірить, що О'Салліван ще не сказав останнього слова.
"Ронні може включитися в будь-який момент, але, мені здається, він став трохи більш вразливим. Раніше він був непереможний проти деяких гравців, йому достатньо було просто вийти на арену, і суперники відразу розвалювалися, чи не так? Зараз же це відбувається набагато рідше. Людям набагато комфортніше грати проти нього.
Але я впевнений, що в найближчі рік-два знайдеться один турнір, де він покаже себе неймовірно, і він як і раніше здатний на дивовижні речі", – додав англієць про свого земляка.
Нагадаємо, раніше свої думки про майбутнє Ронні О'Саллівана озвучив Джон Хіггінс. Північноірландець Марк Аллен також вірить, що семиразовий чемпіон світу ще знайде сили, щоб здивувати.