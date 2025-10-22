О'Салліван показав мені, наскільки я далекий від реальності: шотландець висловився про розгром від Ронні

Досвідчений гравець у снукер Стівен Магвайр пригадав свою поразку від Ронні О'Саллівана на турнірі в Сіані. Семиразовий чемпіон світу переміг з рахунком 5:0, зробивши брейки 134, 70, 63 та 85.

Шотландець розповів про ту гру для Metro.ck.ua.

"Ронні був неймовірний проти мене. Ронні був просто неймовірний. Він змусив мене усвідомити, наскільки я далекий від суперника", – заявив 46-річний Стівен.

Магвайр не перемагав О'Саллівана з 2012 року. Він визнав, що "Ракета" кожного разу під час зустрічі з ним показує неймовірний рівень.

"Він робить це зі мною щоразу. Я не знаю, що я зробив такого, що його розлютив багато років тому, бо він завжди на вищому рівні, коли я стаю з ним за стіл. За ним приємно спостерігати", – додав Стівен.

Нагадаємо, досвідчний гравець Кріс Вейклін визнав, що завдяки Ронні О'Саллівану отримав прізвисько "Монстр" і серед друзів, і в снукерному ком'юніті.