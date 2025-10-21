Вілсон і Мерфі пройшли в другий раунд: результати Northern Ireland Open
У столиці Північної Ірландії, Белфасті, продовжуэться снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. У другий день особливих сенсаційний результатів не було.
Улюбленець домашньої публіки Марк Аллен лише в семи фреймах здолав Роберта Мілкінса.
Колишній фіналіст чемпіонат світу 2013 Баррі Хокінс розгромив Зака Суреті. Також "всуху" перегав свого опонента і Шон Мерфі.
Ірландець Аарон Хілл без особливих проблем обіграв китайця Лея Пейфаня, який на ЧС-2025 у першому раунді вибив Кайрена Вілсона.
Гері Вілсон лише в десайдері здобув путівку в другий раунд. Англієць переграв Чана Бін'ю.
Снукер – Northern Ireland Open
Перший раунд, 20 жовтня
