О'Салліван назвав найголовніші досягнення за кар'єру

Руслан Травкін — 21 березня 2026, 04:19
Англійський снукерист Ронні О'Салліван відреагував на свій рекордний брейк на 153 очки на турнірі World Open.

У коментарі для пресслужби WST суперзірка цього виду спорту заявив, що радий від цього факту.

"Це фантастика, я дуже радий, що подарував снукеру та вболівальникам такий чудовий момент".

"Ракета" назвав своїми головними досягненнями рекордну кількість перемог на турнірах "Потрійної корони", але й успіхом на World Open також задоволений.

"Я встановив безліч рекордів, але найважливішою з них є кількість титулів, виграних на трьох головних турнірах – UK Championship, чемпіонаті світу та Masters.

Ймовірно, будь-якому нинішньому гравцю буде важко побити ці рекорди. Людина, яка може побити рекорди, можливо, ще не народилася, але вона може з'явитися у майбутньому".

У півфіналі О'Салліван зіграє з талановитим китайцем У Іцзе. Цього сезону Ронні ще не вигравав турнірів. 

снукер Ронні О'Салліван

