Зірка снукеру натякнув на своє повернення до виступів після 5-місячної паузи

Марк Аллен готовий повернутися до виступів у мейн-турі під час Northern Ireland Open 2026.

Про це повідомляє Totallysnookered.com.

Для снукериста з Північної Ірландії це буде домашній турнір, який проходитиме в Белфасті. "Пістолет" ставав переможцем Northern Ireland Open у 2021 та 2022 роках.

Сам гравець опублікував допис у соцмережах і підписав: "Час настав?".

Is it time??? 👀👀👀 https://t.co/vSCzErJtwu — Mark Allen (@pistol147) October 10, 2026

Аллен, який зараз посідає 12-те місце у світовому рейтингу, не має потреби проходити кваліфікацію, отримуючи право участі у турнірах.

40-річний спортсмен не грав із травневого чемпіонату світу, де він програв у півфіналі майбутньому чемпіону У Іцзе.

Відтоді він пропустив нерейтинговий Shanghai Masters та низку рейтингових турнірів: Championship League, China Open, Wuhan Open, British Open, English Open, International Championship та Shenzhen Open.

Кожного разу відсутність Аллена була оголошена "з особистих причин", але характер цих проблем не розкривається.

Схоже, на Марка сильно вплинула поразка від Іцзе. За рахунку 16:15 (до 17 перемог) на свою користь Марк віддав 2 фрейми поспіль. Особливо драматичною поразка видалася в фреймі №16, коли Аллен не влучив останню чорну, яка виводила б його до фіналу.