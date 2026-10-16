Чемпіон світу знявся з турніру Northern Ireland Open

Чемпіон світу зі снукеру У Іцзе вирішив пропустити турнір Northern Ireland Open 2026 через медичні причини.

Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.

Шотландець Скотт Дональдсон, який мав бути суперником китайця, автоматично пройшов у другий раунд.

Пропустить турнір і Хе Гоцянь. Ще один представник Піднебесної вирішив не змагатися в Белфасті також через медичні причини.

Хе мав грати з Еліотом Слессором. Англієць автоматично кваліфікувався до стадії 1/16 фіналу.

Нагадаємо, 22-річний Іцзе в травні цього року став чемпіоном світу зі снукеру. Для нього це був лише другий рейтинговий титул за кар'єру. Два тижні тому він виграв Shenzhen Open.

Northern Ireland Open відбудеться з 18 по 26 жовтня у Белфасті. Призовий фонд складає 550 тисяч фунтів. Переможець отримає 100 тисяч.