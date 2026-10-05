Провал О’Саллівана та його ровесників, такий різний Трамп: підсумки Shenzhen Open 2026

У Шеньчжені завершився снукерний турнір Shenzhen Open 2026.

Протягом восьми днів відбулася велика кількість сенсацій, що зрештою призвело до фіналу за участю досить молодих китайських гравців.

"Клас-92" – усе? Провали чемпіонів світу, невдалий матч Трампа після феноменальної гри напередодні та інші головні події Shenzhen Open – у підсумковому матеріалі.

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Ранні вильоти Ронні, Джона та Марка

Десятиліттями Ронні О'Салліван, Джон Хіггінс та Марк Вільямс були головними фаворитами практично будь-якого турніру. В останні роки вже сам вихід до півфіналу когось із цієї легендарної трійці викликає ностальгічну посмішку, адже ранні вильоти поступово стали для них звичним явищем.

Щоправда, цього разу вони виступили геть слабко – кожен програв уже у своїй першій грі. Причому суперники, м'яко кажучи, навіть не належать до когорти найміцніших середняків мейн-туру.

"Ракета" вибув від Цзян Цзюня. 21-річний китаєць за чотири роки у мейн-турі має два чвертьфінали рейтингових турнірів, але перемога над О'Салліваном, безумовно, є однією з найгучніших у його кар'єрі.

Від представника Піднебесної вилетів і Марк Вільямс. Щоправда, Фан Женьї на чотири роки старший за кривдника Ронні та вже тричі виступав на чемпіонаті світу – кожного разу вибував у першому раунді. Тож назвати цей результат такою ж сенсацією, як перемогу Цзюня, було б неправильно.

Причому виліт Марка взагалі вийшов комічним. У десайдері йому потрібно було забити рожеву кулю – він це зробив. Проте під час виходу биток також упав у лузу. Після такого подарунка Фану залишалося лише скористатися ситуацією та завершити партію на свою користь.

Sometimes snooker can be SO cruel! 🤯 #ShenzhenOpen https://t.co/ZO91owZ3eG — WST (@WeAreWST) September 28, 2026

Хіггінс перед турніром у Китаї в коментарях для ЗМІ зізнався, що розчарований своїм стартом сезону. Здавалося, що "Чарівник із Вішоу" може зібратися на черговий турнір і показати свій клас... Ага, розмріялися.

Джон поступився Девіду Грейсу, який скористався далеко не найкращою грою легендарного шотландця. Для Джона це черговий удар. Утім, серед його прізвись є також прикметник "Залізний". Списувати його з рахунків точно зарано.

І тут виникає головне питання: чи справді "Клас-92" завершився? Однозначної відповіді немає. О'Саллівану, Хіггінсу та Вільямсу вже далеко за 50, а сучасний снукер дедалі більше вимагає не лише фантастичної техніки, а й фізичної витривалості, концентрації та стабільності протягом довгого сезону.

Є впевненість, що будь-хто з цієї трійці знову "вистрілить" тоді, коли вже ніхто не очікуватиме.

Топи розчарували

Загалом практично всі представники топ-16 виступили не так, як від них очікували.

Також у першому ж матчі припинили боротьбу Чжао Сіньтун і Дін Джуньху, а також Джек Лісовскі та Тепчая Ун-Ну, які входять до двадцятки найкращих снукеристів світу за рейтингом.

На одну гру довше протрималися Стюарт Бінем, Алі Картер та Баррі Гокінс. За крок до чвертьфіналу зупинилися Кайрен Вілсон та Ніл Робертсон.

Ба більше – практично кожен із них вибував абсолютно заслужено. У невдалих матчах фаворитів було видно проблеми не лише з результативністю, а й із якістю позиційної гри: слабкий відсоток реалізації ударів, неточні виходи, помилки під час побудови серій та недостатня ефективність у тактичних розіграшах.

Для снукериста топ-рівня недостатньо просто добре забивати. Потрібно ще й постійно контролювати позицію, правильно оцінювати ризик, нав'язувати супернику незручний формат гри та максимально карати за кожну помилку. Саме цього багатьом фаворитам у Шеньчжені й не вистачило.

І навряд чи була відсутня мотивація. Все-таки, тут були солідні призові.

Трамп весь у свого тезку

Президент США Дональд Трамп уже нікого не дивує тим, що сьогодні він такий, а завтра – інший. Джадд Трамп чимось схожий. Так, він далеко не такий егоцентричний та різкий, але теж дуже непередбачуваний.

Його завжди переслідуватимуть тиск і критика за нереалізований потенціал на всі 100%. "Туз" може розсипатися у найбільш потрібний момент. Здавалося, з огляду на темп вибуття головних конкурентів ніщо не завадить англійцю поповнити свою колекцію трофеїв.

Підняв він свої акції нереальним за якістю поєдинком проти Марка Селбі – 5:0, причому в кожному фреймі Трамп набрав понад 50 очок за один підхід. Навіть найзапекліші фанати цього виду спорту не одразу пригадають, коли Марк залишав стіл із нулем виграних партій.

Але Джадд на те й Джадд. Сьогодні в нього залітає все, а через добу він уже сам грає далеко не на найвищому рівні, та ще й суперник видає оверперформанс.

Так і сталося у півфіналі проти У Іцзе. Перший фрейм забрав англієць, але наступні шість – чемпіон світу. Для Трампа це особливо прикро, адже після перемоги над Селбі він виглядав чи не головним фаворитом турніру.

Дивні імена на вирішальних стадіях

Юань Сицзюнь та Джиммі Робертсон – така вивіска радше нагадує вирішальне коло кваліфікації до турніру, але аж ніяк не півфінал.

Снукеристи це й довели початком свого протистояння. Брак якості, невпевнені рішення, "тягамотина" – замість того, щоб одразу продемонструвати, чому саме вони дісталися четвірки найкращих.

Зазвичай, коли все вирішується в останньому фреймі, це означає конкурентний матч, у якому інтрига зберігається до кінця. У їхньому випадку, напевно, частина вболівальників воліла б, щоб дуель швидше підійшла до завершення.

Звичайно, слабкий за якістю матч можна пояснити й відсутністю досвіду на такому рівні. Для 26-річного Юаня це був взагалі перший півфінал у кар'єрі. 40-річний Джиммі за 19 років серед професіоналів дістався цієї стадії вчетверте.

Зрештою, саме Сицзюнь виявився холоднокровнішим у вирішальний момент.

WST

Криптоніт для Мерфі

У коміксах DC найдієвішою протидією Супермену був криптоніт. У Шона Мерфі – це У Іцзе.

22-річний китаєць вчетверте за рік обігрує "Чарівника". Причому тричі – у десайдерах!

Звичайно, найболючіша поразка відбулася ще в травні під час фіналу чемпіонату світу. Саме тоді Мерфі поступився Іцзе у боротьбі за головний трофей сезону. Але Masters, Shanghai Masters та Shenzhen Open – теж далеко не виставкові матчі в академії чи готелі.

This kid Wu is owning Murphy this year. 🫢 #ShenzhenOpen https://t.co/bMOPpR9UE6 — SnookerLover (@Snooker147Lover) October 2, 2026

Цікаво, що Іцзе вже не просто періодично створює проблеми Мерфі – він перетворив протистояння на психологічну перевагу. Кожна наступна зустріч додає китайцю впевненості, тоді як для Мерфі цей суперник поступово стає окремою ментальною проблемою.

"Я точно відчуваю колосальну напругу у кожному матчі проти нього. Здається, ми обидва чинимо сильний тиск один на одного. Я розумів, що обидва горимо бажанням виграти, і це вело до промахів. Але в ключовий момент мені знову вдалося втримати самовладання", – зазначив Іцзе після чергової перемоги.

На радість трибун – китайський фінал!

М'яко кажучи, оптимізму в домашньої публіки було замало. В 1/8 фіналу з 13 китайців залишилися всього троє. На цій стадії відпав і Си Цзяхуей – поразка від Джадда Трампа з рахунком 2:5.

Серед восьми найсильніших були Юань Сицзюнь та У Іцзе. Але в саме такий фінал вірилося слабко. Проте він таки стався.

Цього разу обійшлося без особливої інтриги. Якщо в денній сесії старший та менш титулований снукерист намагався боротися, то у вечірній сесії майстерність виконання ударів у складні моменти залишалася за Іцзе.

Як наслідок – закономірні 10:5.

У Іцзе став лише третім китайським гравцем, який виграв три або більше рейтингових турнірів. Попереду нього за цим показником лише Дін Джуньху (15 титулів) та Чжао Сіньтун (6).

Перемога у фіналі збагатила його на 177 тисяч фунтів. У снукері призові напряму відповідають рейтинговим очкам, тому вже з понеділка, 5 жовтня, Іцзе підніметься на другу сходинку світового рейтингу. Перший – Чжао Сіньтун.

Ось вона – китайська домінація. Щоправда, якщо дивитися винятково на топ-16, яка дає пряму путівку до основної сітки чемпіонату світу, представництво Китаю поки не виглядає настільки тотальним. Там лише Сяо Годун (№11) та Дін Джуньху (№15).

А ось у рейтинговому діапазоні з 16-го по 32-е місце – вже шестеро китайців. Та й Юань Сицзюнь завдяки успіху в Шеньчжені, який приніс йому 76 тисяч фунтів, підніметься з 33-го на 26-е місце.