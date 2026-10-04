Визначився переможець Shenzhen Open 2026

У китайському місті Шеньчжень завершився снукерний турнір Shenzhen Open 2026. На радість місцевої публіки за трофей змагалися місцеві гравці – У Іцзе та Юань Сіцзюнь.

Перемогу здобув чинний чемпіон світу з рахунком 10:5.

Снукер – Shenzhen Open

Фінал, 4 жовтня

У Іцзе (Китай) – Юань Сіцзюнь (Китай) 10:5

У Іцзе розпочав матч зі "сотні". Надалі продовжив грати агресивно, що дозволило йому вийти вперед із рахунком 3:1.

До кінця денної сесії Сіцзюнь зібрався і навіть зрівняв рахунок 4:4. Однак У пішов на велику перерву лідером.

Під час вечірньої сесії перевага 22-річного Іцзе вже була більш відчутною. Помилок було менше, ніж у суперника, що й стало головною запорукою успіху.

Shenzhen, it has been a pleasure 🏆🤝 #ShenzhenOpen https://t.co/uC7vC9YIR0 — WST (@WeAreWST) October 4, 2026

Перемога принесла Іцзе 177 тисяч фунтів. Сіцзюнь, для якого це перший фінал у кар'єрі, збагатився на 76 тисяч фунтів. Завдяки цьому успіху він підніметься з 33-го на 26-те місце у світовому рейтингу.

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