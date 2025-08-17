Ронні згадав молодість, Робертсон написав історію, Cіньтун – розчаровує: підсумки Saudi Arabia Masters 2025

У Джидді завершився перший із чотирьох мейджорів снукерного сезону-2025/26 – Saudi Arabia Masters.

Тріумфатором став австралієць Ніл Робертсон, який у справжньому драматичному трилері переграв легенду гри – Ронні О’Саллівана.

Турнір подарував два максимуми від "Ракети", провал Чжао Сіньтуна і впевнену гру Юліана Бойка.

"Чемпіон" підбиває підсумки події в Саудівській Аравії, приділивши увагу всьому цікавому.

Ім’я йому – Центуріон

Крістофер Нолан знімає фільми, що змушують глядачів затамовувати подих, шукати сенси, губитися у часі. І якби режисера обирали для фіналу Saudi Arabia Masters, то вибір був би очевидним.

Але ні – цього разу кіно не треба. Напругу, драму й емоції нам подарували двоє снукерних гігантів – Ронні О’Салліван і Ніл Робертсон.

Ронні – володар 41 рейтингового титулу, жива легенда. Ніл – найуспішніший гравець в історії Австралії, який до цього матчу мав 25 перемог на великих турнірах. Дві ікони, два різних підходи, два характери.

Денна сесія залишилася за Робертсоном – 6:2. Австралієць упевнено взяв і старт вечірньої – 7:2. Здавалося, що інтрига вбита. Але коли на арену виходить "вінтажний" Ронні, сценарій завжди може змінитися.

І він таки вибухнув: п’ять фреймів поспіль, серед них фантастичний брейк у 139 очок. Десь це був холодний розрахунок, десь – чиста магія досвіду.

Рахунок став 9:8 – і глядачі вже були готові повірити у справжнє диво. У 18-му та 19-му фреймах "Ракета" починав краще, але допустив низку невимушених помилок. А Робертсон – не той суперник, який пробачає.

Останнє слово залишилося за австралійцем. Він узяв титул, півмільйона фунтів призових і стрибнув одразу на третю сходинку світового рейтингу.

Це історія про те, що справжня майстерність не іржавіє. Ще три роки тому Робертсон, втомившись від турнірного марафону й бажаючи більше часу приділяти сім’ї, почав пропускати змагання. Результати похитнулися – він скотився аж на 28-му позицію.

Але "Центуріон" повернувся. І повернувся гучно. Він знову серед лідерів і знову змушує говорити про себе. Чемпіон світу 2010 року все ще топовий снукерист.

Це був не просто фінал. Це була драма, яку неможливо написати сценаристу. Робертсон забрав казку в Ронні, але водночас подарував снукеру ще одну сторінку історії.

x.com/saudibilliards

Ронні знову всіх зачаровує

Майстер повернувся! І знову нагадує, чому його називають "Ракетою". О’Салліван – багатогранна особистість. Він може впасти в апатію, як це було на початку року. Але коли сяє, то сяйво видно навіть у блекаут.

Першою жертвою став Джо О’Коннор – 5:0. Та справжня магія почалася далі. У матчі проти 23-річного китайця Чана Бін’ю Ронні програвав 2:5, але… чотири фрейми поспіль – і легенда знову на коні.

Далі – справжнє випробування: сам Кайрен Вілсон. "Воїн" повів 5:3 і вже бачив перемогу. Тим більше, за кілька днів до цього поєдинку він уже обігрував О'Саллівана на турнірі в Шанхаї. Та Ронні відповів у своєму стилі – сенчурі. Інтрига повернулася.

У десятому фреймі шанс був у Вілсона: він набрав 19 очок, але помилився на червоному, торкнувши чорний. Помилка – і все. О’Салліван покарав суперника серією у 118 очок – своєю третьою сотнею в матчі. У десайдері нерви здали першими у Кайрена. "Ракета" полетів далі.

Півфінал проти Кріса Вейкліна ще довго залишатиметься міською легендою, яка стала дійсністю. Уявіть: снукеру понад сто років, і за цей час на професійних турнірах снукеристи оформили 220 брейків у 147 очок. У Ронні їх було 15 за понад 30-річну кар’єру. Але того вечора він зробив два максимума за один матч.

Це лише другий випадок в історії! Минулого сезону валлієць Джексон Пейдж теж оформив два максимуми, але в різні дні. А ось О’Салліван став першим у світі, хто зробив два 147 поспіль в один вечір.

At least i was the first to do it 😂🙈

That didnt last long lol

Fair play @ronnieo147 class 😎🤣 — Jackson Page (@JacksonPage147) August 15, 2025

23-річний Пейдж у твіттері зазначив: "Ну, принаймні я був першим, кому це вдалося".

Перший максимальний брейк Ронні О'Саллівана:

Другий максимальний брейк Ронні О'Саллівана:

Перед цим востаннє англієць показував максимум ще в 2018 році.

І ще один рекорд: Ронні – найстарший гравець (49 років і 253 дні), який оформив не лише максимум, а одразу два за день. Представники легендарного "Класу 92" Джон Хіггінс і Марк Вільямс не найкращим чином розпочали сезон. Але тепер у 50-річних ветеранів з’явилася додаткова мотивація.

У фіналі проти Ніла Робертсона О’Салліван оформив лише одну сотню. Але яка вона! Ювілейна – 1300-та в кар’єрі. Джадд Трамп відомий своїм умінням клепати серії, проте навіть йому ще далеко до цієї вершини.

І ще трохи про цифри. Завдяки двом максимумам Ронні отримає 2/3 від бонусу у 50 тисяч фунтів за найвищий брейк турніру (1/3 дістанеться Тепчаї Ун-Ну, який теж вразив на ранній стадії). Плюс ще 147 тисяч від World Snooker Tour – спеціальний бонус за подвійний максимум на одному з чотирьох мейджорів (Saudi Arabia Masters, UK Championship, The Masters та World Snooker Championship).

А ще 200 тисяч – за вихід у фінал. Разом: 380 тисяч фунтів за вісім днів. Вражаюче.

Чжао Сіньтун "буксує" після перемоги на чемпіонаті світу

Новий сезон для "Циклона" поки що складається непросто: без трофеїв і навіть без фіналів. На Shanghai Masters 28-річний китаєць зупинився у півфіналі – поразка 5:10 від Кайрена Вілсона, причому англієць тоді взяв шість фреймів поспіль.

У Джидді ж усе завершилося ще гірше – виліт у 1/16 фіналу. Кривдником чемпіона світу став Кріс Вейклін. І знову слабкий ендшпіль: Чжао примудрився програти три фрейми поспіль, ведучи 5:3.

Читайте також : Відео Фото Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу

Уже за тиждень у нього буде шанс реабілітуватися на Wuhan Open, причому перед рідною публікою. Жереб підкинув надцікавого для українського глядача суперника – у першому ж раунді опонентом стане українець Юліан Бойко.

Юліан Бойко і його рекорди

19-річний українець став одним із головних відкриттів турніру. Киянин пройшов чотири раунди:

спершу здолав Лу Венвея;

потім вибив учасника ЧС-2025 Зака Суреті;

у третьому колі переграв валлійця Джексона Пейджа;

а згодом у непростій зустрічі зламав опір англійця Луїса Хіткоута, який до того виграв три матчі поспіль із рахунком 4:0.

Єдиний представник України на турнірі був близьким до ще більшого прориву. У грі проти другого номера світового рейтингу Кайрена Вілсона він вів 2:0, а згодом 4:2. Перемога була зовсім поруч, але у сьомому фреймі Юліан не влучив відносно просту чорну кулю. Далі – клас і холоднокровність англійця, який скористався шансами.

"Чому промахнувся? Напевно, відчув, що перемога близько. На якийсь момент втратив концентрацію. В цілому, трохи замислився про вихід на наступну червону. Ось така втрата концентрації й, як результат, помилка. Нею Кайрен скористався", – зізнавався в інтерв’ю "Чемпіону" Юліан.

Попри прикрий виліт, руки опускати не варто. По-перше, попереду матч проти самого Чжао Сіньтуна. По-друге, навіть такий результат – вже серйозний успіх.

Бойко заробив 20 тисяч рейтингових очок, вперше у професійній кар’єрі здобув чотири перемоги поспіль на великому турнірі та вкотре довів, що здатен грати проти топів.

Сам він теж чудово усвідомлює, що шлях до вершини лише починається:

"Було кілька дрібних помилок: декілька куль не забив у середню лузу, кілька разів не докотив биток на правильну сторону. Я все це бачу, хочу розвиватися, тому беру помилки до уваги, щоб ставати кращим. Сподіваюся, якщо опинюся в такій ситуації ще раз, то пройду далі", – підсумував українець.

А що по грошах?

Коротко – усе шикарно. Загальний призовий фонд складає 2 млн 302 тисячі фунтів.

Розподіл коштів виглядає так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Semi-final: £100,000

Quarter-final: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 break: £50,000

Найбільший куш отримає переможець – півмільйона фунтів. Фіналіст збагатиться на £200,000, півфіналісти – на £100,000. Навіть учасники чвертьфіналу підуть із солідним доходом – по £50,000 кожен.

Що очікує нас далі?

У місті Ухань через тиждень стартує Wuhan Open. Переможець отримає 140 000 фунтів стерлінгів із загального призового фонду в 700 000 фунтів стерлінгів. Чинним чемпіоном є Сяо Годун. Він пропустив Saudi Arabia Masters заради участі у Всесвітніх іграх. І, напевно, не жалкує про це, адже здобув золоту медаль.