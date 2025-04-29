О'Салліван прокоментував свій рекордний вихід у чвертьфінал World Snooker Championship

Легенда снукеру Ронні О'Салліван висловився про перемогу над китайцем Паном Цзюньсюєм (13:4) у 1/16 фіналу World Snooker Championship 2025. "Ракета" все ще незадоволений рівнем своєї гри.

Його слова цитує пресслужба WST.

"Коли я граю добре, як тільки отримую шанс, ще до першого забитого червоного я вже думаю: гра закінчена. І тоді я входжу в такий ритм, що за найменшої нагоди можу взяти чотири-п’ять фреймів поспіль.

Між тим станом і тим, де я зараз, велика різниця – мені важко підходити до гри, просто намагаючись забити одну кулю за раз. На тренувальному столі ти можеш щось виправляти, але під час матчу це зробити неможливо. Треба просто перемикати увагу, забувати погані удари, рухатися вперед і намагатися забити наступну кулю.

Чим більше часу за столом я маю, тим більше шансів привести гру до того рівня, якого я прагну. Те, що відбудеться тут, не змінить мого підходу на наступні два роки. Якщо я гратиму у свою гру, не має значення, хто сидить у іншому кріслі.

Я завжди вірю, що якщо граю близько до свого найкращого рівня, то зможу перемогти будь-кого. Але коли не вдається добре грати, доводиться розраховувати на помилки суперника. Все може налагодитися в будь-який момент, але я реаліст і добре знаю, де я зараз і де маю бути", – сказав Ронні.