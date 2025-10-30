Триразовий чемпіон світу пропустить престижний турнір

Триразовий чемпіон світу зі снукеру знявся з турніру International Championship. 50-річний гравець захворів.

Про це повідомила пресслужба WST.

"Зліг – без сил. Ніякого International Championship для мене. Респіраторна інфекція ще тиждень – і нічого не роблю. Наступна зупинка – Champion of Champions, сподіваюся, що пощастить", – написав Марк у соцмережах.

International Championship – один із найпрестижніших турнірів сезону. Він відбудеться в китайському Нанкіні з 2 по 9 листопада. Загальний призовий фонд складає 825 тисяч фунтів, де переможець отримає 175 тисяч.

Нагадаємо, незодавно валлієць став найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії, розгромивши Шона Мерфі з рахунком 10-3 у фіналі Xi'an Grand Prix 2025.