Неймовірний О'Салліван проти легендарного австралійця: визначилися фіналісти Saudi Arabia Masters 2025

Сьогодні, 15 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися півфінали Saudi Arabia Masters 2025.

Фіналістами стали легенди снукеру Ронні О'Салліван та Ніл Робертсом.

У денній сесії австралієць здолав Елліота Слессора з Англії з рахунком 6:3. Чемпіон світу 2010 року спокійно вів і довів справу до тріумфу.

Другий півфінал був надвидовищним. І все це завдяки легендарному Ронні О'Саллівану.

Вже в першому фреймі "Ракета" оформив перший з 2018 року максимум. Другий фрейм О'Салліван забрав також упевнено – 142:4. Кріс Вейклін не знітився і за наступні 4 фрейми повернув статус-кво – 3:3.

І тут Ронні знову показав усю свою майстерність – другий максимум за матч і 17-й в кар'єрі. У наступних двох фреймах боротьби не було.

Кріс провів чудовий турнір (чого вартує лише перемога над Чжао Сіньтунем!), але в такий вечір шансів у нього не було.

Снукер – Saudi Arabia Masters-2025

1/2 фіналу, 15 серпня

Ніл Робертсон (Австралія) – Елліот Слессор (Англія) 6:3

Ронні О'Салліван (Англія) – Кріс Вейклін (Англія) 6:3

Перший максимум від Ронні О'Саллівана

Другий максимум від Ронні О'Саллівана

Фінал відбудеться завтра, 16 серпня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів. Фіналісту дістанеться 200 тисяч. Слессор і Вейклін за вихід у півфінал заробили по 100 тисяч.

Ронні завдяки двом максимумам також збагатиться на 147 тисяч фунтів. World Snooker Tour платить таку суму кожному гравцеві, який зробить два максимальні брейки в 4 змаганнях (Saudi Masters, UK Championship, Masters та чемпіонат світу).