Ларков: Прагну закріпитися серед професіоналів

17-річний український снукерист Михайло Ларков поділився емоціями від дебюту в мейн-турі, а також озвучив свої плани на найближче майбутнє.

Про це він розповів в інтерв'ю для пресслужби World Snooker Tour.

"Мої амбціїі? Просто отримати якомога більше досвіду, покращити свій рейтинг та закріпитися на професійному рівні".

Також він додав, що радий отримати поради від Юліана Бойка та Антона Казакова, які мають більше досвіду.

"Вони вже мають досвід участі в турі, тому будь-яка порада, яку вони можуть дати, буде дуже корисною. Приємно мати інших українських гравців поруч".

Михайло радий, що досягнув рангу професійного гравця.

"Безумовно. Це те, над чим я працював давно, тому дуже радий розпочати свій перший сезон у професійному турі та побачити, що в мене виходить".

Ларков оцінив і свою першу перемогу. Нещодавно в матчі кваліфікації він обіграв Антоні Ковальського, який був учасником ЧС-2026.

"Це була справді гарна перемога. Це також була моя перша перемога в турі, тому це те, що я завжди пам'ятатиму. Було чудово виграти цей матч".

Нагадаємо, нещодавно на "Чемпіоні" вийшло екслюзивне інтерв'ю з Михайлом Ларковим.