Українські гравці дізналися суперників у турнірі Championship League

Українські снукеристи дізналися суперників у турнірі Championship League 2026.

Результати жеребкування оприлюднила пресслужба World Snooker Tour.

Юліан Бойко потрапив до групи 4, де його суперниками стануть Лань Юхао (Китай), Джошуа Томмонд (Англія) та Ієн Мартін (Англія). Свої матчі Юліан проведе 3 липня.

Антон Казаков гратиме в групі 19. Опоненти: Стівен Магвайр (Шотландія), Роббі Вільямс (Англія) та Ин Оньї (Гонконг). Антон гратиме 4 липня.

Зазначимо, що саме Магвайр торік виграв цей турнір.

Михайло Ларков у групі 22 зіграє проти Джека Джонса (Вельс), Олівера Лайнса (Англія) та Алфі Бердена (Англія). Його поєдинки пройдуть 3 липня.

Кожен поєдинок складатиметься з 4 фреймів. Переможець групи отримає 3 тисячі фунтів (призові = рейтингові очки), друге місце – 2 тисячі, третє місце – 1 тисячу. У наступний етап проходить лише той снукерист, який посяде першу сходинку.

Нагадаємо, раніше Сергій Бойко назвав суму, яку має заробити снукерист за сезон, щоб "відбити" затрати.