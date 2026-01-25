Легендарного Пак'яо спробують запросити проявити себе в екзотичному виді спорту

Легенда боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) може зіграти на престижному турнірі з пулу Philippines Open. Його хоче запросити Емілі Фрейзер, керівниця Matchroom Pool.

Про це пише видання Absolute-pool.com.

Пак'яо – єдиний чемпіон світу в історії боксу у восьми вагових категоріях, якого вважають найвидатнішим філіппінським спортсменом.

Менні брав участь у турнірах з пулу та проводив прибутковий Відкритий чемпіонат імені Менні Пак'яо 10-Ball Open.

"У Манілі було фантастично, і, звичайно, я люблю філіппінських уболівальників. Я казала, що Маніла – це як другий дім для World Nineball Tour, і я не можу дочекатися повернення. Було б чудово, якби ми могли побачити Менні Пак'яо на одному з наших турнірів. Я маю на увазі, що він міг би приїхати та зіграти на Відкритому чемпіонаті Філіппін – це було б чудово", – сказала Фрейзер.

Facebook

Нагадаємо, влітку минулого року 47-річний Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним. 24 січня він планує провести поєдинок у Лас-Вегасі.

Пул (9-ball) – це один з видів більярду, гра різнокольоровими кулями на спеціально обладнаному столі. Ціль – забити всі кулі по порядку, від меншого номера до більшого. Переможцем стає той, хто заб'є кулю 9. На удар гравцям дається 30 секунд.

Цей вид більярду досить популярний в США, Філіппінах та деяких інших країнах Азії.