Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру розповів, що зумів врятувати фанатку від самогубства

Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Селбі розповів, що кілька тижнів тому фанатка зізналася, що він урятував її від самогубства.

Слова англійського гравця передає HNL.

"Я роздавав автографи та фотографувався, і раптом до мене підійшла ця дівчина.

Вона сказала: "Можна тобі щось сказати? Я просто хочу сказати, що деякий час тому я намагалася покінчити життя самогубством, і коли почула тебе, зрозуміла, що життя – це щось більше, і треба жити далі.

Це був дуже зворушливий момент – усвідомлення того, що ти врятував чиєсь життя", – зізнався Селбі.