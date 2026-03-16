Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Бойко назвав головну перевагу китайських турнірів над англійськими

Руслан Травкін — 16 березня 2026, 03:21
Юліан Бойко
Український снукерист Юліан Бойко порівняв атмосферу та антураж турнірів у Китаї та Англії.

Його слова наводить телеграм-канал IulianBoikoTeam.

"Хочу сказати кілька слів про Китай та організацію турніру. Складно порівнювати з англійськими турнірами, хоча багато разів уже це казали. Кожного разу організація турнірів у Китаї мене вражає.

Вийшли на прогулянку з Кевіном (Кевін Джонстон – тренер українця), а там по всьому місту дуже багато банерів, плакатів. Коли нас зустрічали із залізничного вокзалу, то всюди була інформація, що ось буде турнір.

І це створює іншу атмосферу. Мені здається, через це багато людей приходить дивитися ігри, ходять люди на трибуни, бо це подія для міста.

А ось коли ми граємо турніри в Лестері, то немає ніде інформації про це. Навіть люди, які проживають у Лестері, не знають, що йдуть змагання. Про це й топові гравці згадували.

Звичайно, зараз можна все дивитися онлайн, але, мені здається, така реклама працює. Та й сама подія через такий підхід відчувається більш значною", – сказав Юліан.

20-річний українець у першому раунді World Open 2026 зіграє проти Марко Фу. У 2013 та 2017 роках цей снукерист кілька місяців посідав п'яту сходинку світового рейтингу. 

Читайте також :
Нагадаємо, українець Антон Казаков став чемпіоном Європи зі снукеру. 

Останні новини