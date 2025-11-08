59-й фінал за кар'єру: легендарний Хіггінс – другий фіналіст International Championship

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Визначився другий учасник фіналу.

50-річний Джон Хіггінс обіграв свого земляка Стівена Магвайра з рахунком 9:2.

Для Джона це вже п'ята перемога над молодшим на 6 років Стівеном. Востаннє Магвайр перемагав "Чарівника з Вішоу" на рейтинговому турнірі ще в 2014 році.

"Я на сьомому небі. Рахунок 6-0 був для мене мрією. Стівен відіграв два фрейми. У певному сенсі, легко грати зі Стівеном як з другом, бо я знаю, що він запеклий суперник. Коли ти за столом – ти викладаєшся на всі 100 відсотків. Після матчу і до нього ми, звичайно, все ще товариші. Для мене це велика перемога – перемогти Стівена таким чином", – зізнався зірковий ветеран.

Для Хіггінса це вже 59-й фінал за кар'єру. Він здобув перемогу 33 рази.

Снукер – International Championship

7 листопада, 1/2 фіналу

Джон Хіггінс (Шотландія) – Стівен Магвайр (Шотландія) 9:2

Чотириразовий чемпіон світу Хіггінс у завтрашньому фіналі зійдеться з 22-річним китайським талантом У Іцзе, який вибив Чжао Сіньтуна. Переможець отримає 175 000 фунтів стерлінгів.