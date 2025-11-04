Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship
У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025.
Чемпіон світу 2005 року Шон Мерфі був близький до поразки в грі з 14-річним Ванем Сіньчжунем. Китаєць отримав право зіграти в кваліфікації, де пройшов британця Роббі Вільямса (6:1) і здолав чемпіонку світу серед жінок Бай Юлу (6:4).
В основній стадії він дав бій зірковому супернику. Аматор вів 5:4, але "Чарівник" зібрався й забрав вирішальні два фрейми.
Легенда снукеру Ронні О'Салліван здолав земляка Сандерсона Лема з рахунком 6:2.
Переможець Northern Ireland Open Джек Лісовскі пройшов Луїса Хіткоута (6:4). "Джекпот" і "Ракета" зійдуться в наступному раунді.
Чинний чемпіон International Championship Дінь Джуньху впевнено здолав Майкла Холта (6:1). Ще один зірковий китаєць Сяо Годун з ідентичним рахунком поступився Заку Суреті.
Лідер світового рейтингу Джадд Трамп здолав валлійця Меттью Стівенса (6:3). "Туз" зумів реваншуватися за поразку на Xi'an Grand Prix 2025.
Нагадаємо, раніше Ронні О'Салліван дав оцінку своїй грі в Нанкіні.