Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship

Руслан Травкін — 4 листопада 2025, 05:26
Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship
Дін Джуньху
WST

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025.

Чемпіон світу 2005 року Шон Мерфі був близький до поразки в грі з 14-річним Ванем Сіньчжунем. Китаєць отримав право зіграти в кваліфікації, де пройшов британця Роббі Вільямса (6:1) і здолав чемпіонку світу серед жінок Бай Юлу (6:4).

В основній стадії він дав бій зірковому супернику. Аматор вів 5:4, але "Чарівник" зібрався й забрав вирішальні два фрейми.

Легенда снукеру Ронні О'Салліван здолав земляка Сандерсона Лема з рахунком 6:2.

Переможець Northern Ireland Open Джек Лісовскі пройшов Луїса Хіткоута (6:4). "Джекпот" і "Ракета" зійдуться в наступному раунді.

Чинний чемпіон International Championship Дінь Джуньху впевнено здолав Майкла Холта (6:1). Ще один зірковий китаєць Сяо Годун з ідентичним рахунком поступився Заку Суреті.

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп здолав валлійця Меттью Стівенса (6:3). "Туз" зумів реваншуватися за поразку на Xi'an Grand Prix 2025.

Снукер – International Championship
Основна сітка, 3 листопада

Нагадаємо, раніше Ронні О'Салліван дав оцінку своїй грі в Нанкіні. 

снукер Ронні О'Салліван Шон Мерфі Джадд Трамп Джек Лісовскі

снукер

О'Салліван прокоментував свою першу перемогу на International Championship
О'Салліван здобув складну перемогу: результати International Championship
Чемпіонка світу зі снукеру встановила жіночий рекорд у цьому виді спорту
О'Салліван і Сіньтун провели виставковий матч у готелі: визначився переможець
О’Салліван у погоні за першим тріумфом у Нанкіні: прев’ю International Championship

Останні новини