Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025.

Чемпіон світу 2005 року Шон Мерфі був близький до поразки в грі з 14-річним Ванем Сіньчжунем. Китаєць отримав право зіграти в кваліфікації, де пройшов британця Роббі Вільямса (6:1) і здолав чемпіонку світу серед жінок Бай Юлу (6:4).

В основній стадії він дав бій зірковому супернику. Аматор вів 5:4, але "Чарівник" зібрався й забрав вирішальні два фрейми.

WHAT AN EFFORT FROM 14-YEAR-OLD WANG XINZHONG! 💥



Breaks of 81, 100, 58, 105 and 74 saw him take Shaun Murphy all the way to a decider before narrowly losing 6-5.



The future of snooker? 👀 pic.twitter.com/35w5PWUOkV — WST (@WeAreWST) November 3, 2025

Легенда снукеру Ронні О'Салліван здолав земляка Сандерсона Лема з рахунком 6:2.

Переможець Northern Ireland Open Джек Лісовскі пройшов Луїса Хіткоута (6:4). "Джекпот" і "Ракета" зійдуться в наступному раунді.

Чинний чемпіон International Championship Дінь Джуньху впевнено здолав Майкла Холта (6:1). Ще один зірковий китаєць Сяо Годун з ідентичним рахунком поступився Заку Суреті.

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп здолав валлійця Меттью Стівенса (6:3). "Туз" зумів реваншуватися за поразку на Xi'an Grand Prix 2025.

Снукер – International Championship

Основна сітка, 3 листопада

