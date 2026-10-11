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Колишній зірковий снукерист пояснив, чому Хендрі кращий за О'Саллівана

Руслан Травкін — 11 жовтня 2026, 22:52
Колишній зірковий снукерист пояснив, чому Хендрі кращий за О'Саллівана
Стівен Хендрі та Ронні О'Салліван
Скриншот

Колишній снукерист Ієн Маккалох, який виступав у мейн-турі з 1992 по 2012 рік, вважає, що шотландець Стівен Хендрі є найкращим в історії цього виду спорту.

Слова Маккалоха передає Metro.co.uk.

На запитання, хто з трійки Стів Девіс, Стівен Хендрі та Ронні О'Салліван досяг найвищого рівня, Маккалох обгрунтував свій вибір.

"Гадаю, Стів був хорошим гравцем у той час, коли хороших гравців було небагато.

Раніше мене трохи критикували за це: О'Салліван – справжній "звір", але, на мій погляд, Хендрі був ще більшим "звіром". Різниця, як на мене, полягала в тому, що О'Саллівана можна було трохи вивести з рівноваги.

Я виявив, що Хендрі просто неможливо було зламати. Принаймні мені це не вдавалося. Він просто продовжував забивати кулі й не влаштовував істерик, як це Ронні робив багато-багато разів".

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Ієн додає, що чудово було б побачити їхню дуель під час піку кар'єри.

"Було б чудово це побачити. Хендрі у найкращій формі та О'Салліван у найкращій формі. У очному протистоянні це був би справді епічний матч, адже вони обоє були просто справжніми "звірами". Можливо, це трохи ностальгія з мого боку, але я скажу, що Хендрі".
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Хендрі та О'Салліван багато разів грали один проти одного на професійному рівні; за даними Cuetracker, їхній очний рахунок становить 30-21 на користь О'Саллівана, при цьому було п'ять нічиїх.

Вони зустрічалися п'ять разів на чемпіонаті світу: Хендрі виграв перші три поєдинки у 1995, 1999 та 2002 роках, а "Ракета" – останні два у 2004 та 2008 роках.

Шотландець виграв 7 титулів чемпіона світу (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999). На рахунку Ронні також 7 перемог на World Snooker Championship (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022).

Найкращий показник Маккалоха на ЧС – півфінал у 2005 році.

Нагадаємо, Юліан Бойко розповів, як гравці добираються на турніри.

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