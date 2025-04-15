Макманус оцінив шанси Трампа виграти чемпіонат світу

Колишній шотландський гравець у снукер Алан Макманус оцінив шанси лідера світового рейтингу Джадда Трампа World Snooker Championship 2025.

Його слова наводить Express.co.uk.

"У певному сенсі я переживаю за Джадда. Забуваючи на секунду, який він хороший, і він, очевидно, має такі ж великі шанси, як і будь-хто в цьому році. Але я трохи переживаю за нього, коли він грає за двома столами. Це дуже тісно, ​​це тісніше, ніж ви можете собі уявити. Я думаю, що є деякі гравці, яких це не влаштовує. Іншим прикладом може бути Ніл Робертсон" – сказав Макманус.

Чемпіонат світу зі снукеру з 1977 року проходить у шеффілдському театрі "Крусібл". Перші кілька раундів турніру (до 1/4 фіналу) граються на двох столах одночасно, встановлених буквально на кілька метрів один від одного, що заважає гравцям сконцентруватися. Були випадки, коли гравців збивала реакція глядачів чи снукеристів за іншим столом.

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35-річний Трамп незмінно бере участь у World Snooker Championship з 2006 року. Він двічі виходив до фіналу (2011 та 2022), а в 2019 році зумів стати чемпіоном світу. Минулого року вибув на стадії 1/4 фіналу.

Найкращим показником Макмануса є вихід у півфінал. До цієї стадії WSC він пробивався тричі за кар'єру (1992, 1993, 2016).

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, легендарний Ронні О'Салліван оцінив власні шанси вдало виступити на World Snooker Championship 2025.