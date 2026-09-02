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Визначився суперник Бойка в 1/16 фіналу British Open 2026

Руслан Травкін — 2 вересня 2026, 03:50
Визначився суперник Бойка в 1/16 фіналу British Open 2026
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу снукерного турніру British Open 2026. Суперником Юліана Бойка на цій стадії буде китаєць Дін Джуньху (у певних варіантах транскрипції – Цзюньхуей. Прим.).

Про це повідомила пресслужба WST.

Матч відбудеться у середу, 2 вересня. Старт – 21:00 за київським часом. Трансляції British Open в Україні доступні на платформі HBO Max.

Однією з головних особливостей British Open є незвична система формування сітки. Тут немає традиційної фіксованої турнірної сітки, яку гравці отримують перед стартом. Після кожного раунду проводиться сліпе жеребкування.

Зазначимо, що на турнірі в Челтнемі Дін переміг Антона Казакова. Юліан стартував тріумфом над Сюй Іченем.

Таким чином, за столом кожен отримає шанс помститися за свого земляка.

"Дракон" наразі залишається найтитулованішим китайським снукеристом в історії. На його рахунку 14 титулів рейтингових турнірів.

Багато хто пророкував, що саме Джуньху стане першим чемпіоном світу з Китаю, але свій фінал у 2016-му Дін програв Марку Селбі. Останні два сезони тріумфаторами World Snooker Championship ставали Чжао Сіньтун та У Іцзе.

Іцзе у травні цього року здолав Шона Мерфі. Мерфі для англійських ЗМІ підтвердив, що припинив після цього співпрацю зі своїм тренером.

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

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