О'Салліван зізнався, чому вирішив піти за восьмим титулом чемпіона світу

Легендарний Ронні О'Салліван розповів, чому вирішив зіграти на чемпіонаті світу зі снукеру. Він визнав, що останні місяці не в захваті від власної гри, але кілька причин змусили його прийняти рішення виступити на World Snooker Championship 2025.

Слова "ракети" цитує BBC.

"Оскільки це чемпіонат світу й останній турнір сезону, я подумав, що мені потрібно спробувати.

Назвіть це страхом, у мене просто не було волі піти і змагатися. Назвіть це втратив стійкість. Іноді ви втрачаєте нерви. Просто прийти сюди – це для мене досягнення.

Мені справді нічого втрачати. ​​Чесно кажучи, я добре зробив, що вирішив грати тут. Якби це був будь-який інший турнір, я б, напевно, не приїхав.

Я не знаю, наскільки я схвильований, тому що причина, чому я зупинився, полягала в тому, що моя гра страждала, і я нічого від цього не отримував. Мало що змінилося, але я подумав, що в якийсь момент я повинен спробувати і зіграти.

Я завжди морально готовий, це не було проблемою. Я завжди знаходжу спосіб вийти з будь-якої ситуації, але технічно моя гра мені неприємна, і я ніколи раніше в житті не був у такій ситуації", – сказав Ронні.