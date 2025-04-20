О'Салліван зізнався, чому вирішив піти за восьмим титулом чемпіона світу
Легендарний Ронні О'Салліван розповів, чому вирішив зіграти на чемпіонаті світу зі снукеру. Він визнав, що останні місяці не в захваті від власної гри, але кілька причин змусили його прийняти рішення виступити на World Snooker Championship 2025.
Слова "ракети" цитує BBC.
"Оскільки це чемпіонат світу й останній турнір сезону, я подумав, що мені потрібно спробувати.
Назвіть це страхом, у мене просто не було волі піти і змагатися. Назвіть це втратив стійкість. Іноді ви втрачаєте нерви. Просто прийти сюди – це для мене досягнення.
Мені справді нічого втрачати. Чесно кажучи, я добре зробив, що вирішив грати тут. Якби це був будь-який інший турнір, я б, напевно, не приїхав.
Я не знаю, наскільки я схвильований, тому що причина, чому я зупинився, полягала в тому, що моя гра страждала, і я нічого від цього не отримував. Мало що змінилося, але я подумав, що в якийсь момент я повинен спробувати і зіграти.
Я завжди морально готовий, це не було проблемою. Я завжди знаходжу спосіб вийти з будь-якої ситуації, але технічно моя гра мені неприємна, і я ніколи раніше в житті не був у такій ситуації", – сказав Ронні.
49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.
Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.
Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році. Останні два ЧС Ронні залишав на стадії 1/4 фіналу.