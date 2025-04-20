Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван зізнався, чому вирішив піти за восьмим титулом чемпіона світу

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 17:30
О'Салліван зізнався, чому вирішив піти за восьмим титулом чемпіона світу
Ронні О'Салліван
Instagram

Легендарний Ронні О'Салліван розповів, чому вирішив зіграти на чемпіонаті світу зі снукеру. Він визнав, що останні місяці не в захваті від власної гри, але кілька причин змусили його прийняти рішення виступити на World Snooker Championship 2025.

Слова "ракети" цитує BBC.

"Оскільки це чемпіонат світу й останній турнір сезону, я подумав, що мені потрібно спробувати.

Назвіть це страхом, у мене просто не було волі піти і змагатися. Назвіть це втратив стійкість. Іноді ви втрачаєте нерви. Просто прийти сюди – це для мене досягнення.

Мені справді нічого втрачати. ​​Чесно кажучи, я добре зробив, що вирішив грати тут. Якби це був будь-який інший турнір, я б, напевно, не приїхав.

Я не знаю, наскільки я схвильований, тому що причина, чому я зупинився, полягала в тому, що моя гра страждала, і я нічого від цього не отримував. Мало що змінилося, але я подумав, що в якийсь момент я повинен спробувати і зіграти.

Я завжди морально готовий, це не було проблемою. Я завжди знаходжу спосіб вийти з будь-якої ситуації, але технічно моя гра мені неприємна, і я ніколи раніше в житті не був у такій ситуації", – сказав Ронні.

Читайте також :
Легендарний О'Салліван назвав найуніверсальнішого гравця в історії снукеру

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році. Останні два ЧС Ронні залишав на стадії 1/4 фіналу.

снукер Ронні О'Салліван більярд

Ронні О'Салліван

Легендарний О'Салліван назвав найуніверсальнішого гравця в історії снукеру
О'Салліван назвав двох тіньових фаворитів на World Snooker Championship 2025
Обидва залишилися незадоволені: Селбі оцінив жеребкування чемпіонату світу для О'Саллівана
О'Салліван і Трамп дізналися суперників: визначилися пари першого раунду чемпіонату світу
Легендарний О'Салліван визначився, чи гратиме на 33-му поспіль чемпіонаті світу

Останні новини