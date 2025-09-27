Мерфі сяє, Хігінс перевертає хід гри: результати British Open 2025

Вчора, 26 вересня, на турнірі British Open в англійському Челтнемі були зіграні матчі 1/4 фіналу.

У денній сесії було два цікаві поєдинки. На першому столі зійшлися Марк Вільямс і Марк Селбі, які на двох мають сім перемог на чемпіонатах світу.

Ці виконавці вважаються високоякісними, але позиції на столі були непростими, тому серійності від них практично не було – Вільямс зробив дві напівсотенні серії за 8 фреймів, а селбі оформив сенчурі у фреймі №6, але в інших не робив бреків навіть на 50+ очок.

Та це не завадило йому обіграти валійця з рахунком 5:3.

У паралельній зустрічі 19-річний Стен Муді добре розпочав гру проти більш досвідченого шотландця Ентоні Макгіла. Англієць вів 3:1, але після 15-хвилинної перерви опонент не залишив шансів своєму юному супернику.

У вечірній сесії Шон Мерфі не мав проблем із земляком Мітчеллом Манном – 5:1.

В іншій грі Луїс Хіткоут вів 2:1, але 50-річний Джон Хіггінс довів свій клас, взявши 4 фрейми поспіль.

Снукер – British Open 2025

1/4 фіналу, 26 вересня

У півфіналі Марк Селбі зіграє проти Шона Мерфі, а Джон Хіггінс за право виходу до фіналу зійдеться з Ентоні Макгілом.

Нагадаємо, Марк Вільямс буде наступним суперником Юліана Бойка в кваліфікації турніру International Championship.