Визначилися фіналісти German Masters
Вчора, 31 січня, завершилися півфінальні матчі престижного снукерного турніру German Masters 2026.
У денній сесії зійшлися Шон Мерфі та Ніл Робертсон. "Чарівник" на турнірі просто виблискує. Довів він це й в грі проти австралійця.
Шон розпочав гру з сенчурі-брейка на 129 очок. Ніл у наступному фреймі зрівняв рахунок.
Англієць потім знову робить дві "сотні". Надалі гра була рівніша, але від розгрому Робертсона це не врятувало.
"Я думаю, що щоразу, коли ти протистоїш одній з легенд гри, однією з яких для мене є Ніл, все стає дуже просто. Ти знаєш, що потрібно грати якнайкраще.
Протягом більшої частини матчу я був близький до своєї найкращої форми. Мені трохи щастило в потрібні моменти. Я радий, що переміг", – прокоментував він свій успіх.
Для Мерфі це буде другий фінал German Masters за кар'єру. 11 років тому він поступився Марку Селбі з рахунком 7-9.
У вечірній сесії Алі Картер, який також перебуває в Берліні в чудовій формі, зійшовся з лідером світового рейтинга Джаддом Трампом.
За поєдинок жодному гравцю не вдалося підкорити "сотню", але більш серійним був Джадд, що і дозволило "Тузу" вийти в свій четвертий фінал цього сезону. Англієць програв усі три попередні.
Шон Мерфі (Англія) – Ніл Робертсон (Австралія) 6:1
Джадд Трамп (Англія) – Алі Картер (Англія) 6:2
У 2026 році загальний призовий фонд German Masters становить £550 400. Переможець отримає 100 тисяч. Фіналіст – 45. Учасники півфіналу збагатяться на 21 тисячу фунтів.