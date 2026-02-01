Визначилися фіналісти German Masters

Вчора, 31 січня, завершилися півфінальні матчі престижного снукерного турніру German Masters 2026.

У денній сесії зійшлися Шон Мерфі та Ніл Робертсон. "Чарівник" на турнірі просто виблискує. Довів він це й в грі проти австралійця.

Shaun Murphy produces an insane shot against Neil Robertson in the German Masters semi-final 🤯🔥 Judd Trump awaits in tomorrow’s final. pic.twitter.com/tYtkI0R7PV — TNT Sports (@tntsports) January 31, 2026

Шон розпочав гру з сенчурі-брейка на 129 очок. Ніл у наступному фреймі зрівняв рахунок.

Англієць потім знову робить дві "сотні". Надалі гра була рівніша, але від розгрому Робертсона це не врятувало.

"Я думаю, що щоразу, коли ти протистоїш одній з легенд гри, однією з яких для мене є Ніл, все стає дуже просто. Ти знаєш, що потрібно грати якнайкраще. Протягом більшої частини матчу я був близький до своєї найкращої форми. Мені трохи щастило в потрібні моменти. Я радий, що переміг", – прокоментував він свій успіх.

Для Мерфі це буде другий фінал German Masters за кар'єру. 11 років тому він поступився Марку Селбі з рахунком 7-9.

У вечірній сесії Алі Картер, який також перебуває в Берліні в чудовій формі, зійшовся з лідером світового рейтинга Джаддом Трампом.

За поєдинок жодному гравцю не вдалося підкорити "сотню", але більш серійним був Джадд, що і дозволило "Тузу" вийти в свій четвертий фінал цього сезону. Англієць програв усі три попередні.

Снукер – German Masters 2026

1/2 фіналу, 31 січня

Шон Мерфі (Англія) – Ніл Робертсон (Австралія) 6:1

Джадд Трамп (Англія) – Алі Картер (Англія) 6:2

У 2026 році загальний призовий фонд German Masters становить £550 400. Переможець отримає 100 тисяч. Фіналіст – 45. Учасники півфіналу збагатяться на 21 тисячу фунтів.