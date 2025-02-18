Біатлоністка збірної України пропустить дві наступні гонки ЧС-2025

Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц заявив, що 32-річна Ірина Петренко через проблеми зі здоров'ям може пропустити решту стартів на чемпіонаті світу-2025.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

"Як кажуть лікарі, головне — встановити діагноз, а лікувати вже легше. У неї є значні проблеми зі здоров’ям, виявляються більше або в горах, на висоті, або за сильного морозу. З такими проблемами спортсмени бігають. Але треба буде працювати, бо якщо їх не усунемо, не буде результату. Розраховувати на Петренко не можемо – проблеми зі здоров’ям не дозволять показати максимум", – розповів тренер.

Петренко імовірно крім індивідуальної гонки (18 лютого), також пропустить і одиночну змішану естафету (20 лютого), але не виключають її участь у суботній жіночій естафеті.

"Будемо дивитися. Можливо, довше перебування в Ленцергайде, на цій висоті дозволить стабілізувати її стан. Буде видно вже ближче до естафети", – розповів Зоц.

Як повідомлялося раніше, Ірину Петренко в індивідуальній гонці замінить Анастасія Меркушина. Нагадаємо, після естафети Петренко повідомила про проблеми з диханням, які спостерігалися у неї під час спринту.