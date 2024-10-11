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Віттоцці завоювала престижну нагороду в Італії

Олег Дідух — 11 жовтня, 16:09
Віттоцці завоювала престижну нагороду в Італії
Ліза Віттоцці
FISI

Зіркова біатлоністка Ліза Віттоцці була визнана найкращою італійською спортсменкою 2024 року в зимових видах спорту.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Віттоцці стала першою біатлоністкою, яка виграла цю нагороду, за останні п’ять років. У 2019 році приз дістався її партнерці по команді Доротеї Вірер. Минулого року найкращим зимовим спортсменом Італії було визнано гірськолижницю Марту Бассіно.

Нагадаємо, в 2024 році Віттоцці вперше в кар’єрі перемогла у загальному заліку Кубку світу. Також 29-річна італійка завоювала золото та три срібла на чемпіонаті світу в чеському Нове-Место.

У вересні Віттоцці перемогла на змаганнях City Biathlon-2024 у німецькому Дрездені.

біатлон Віттоцці

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