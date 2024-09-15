Віттоцці та Фак виграли гонки City Biathlon 2024, Джима – знялася

У Німеччині завершилася шоу-гонка Сity Biathlon. Її приймав Дрезден, раніше перегони відбувалися у Вісбадені.

Траса була вологою, періщив дощ. Трек проходивв вулицями, дорогою вздовж річки Ельба та стадіоном, стрільба відбувалася на арені. Згідно формату змагань, спочатку була кваліфікація, потім масстарт – чотири вогневих рубежі, п’ять кіл. Учасники перегонів не бігли штрафні кола, а використовували додаткові патрони. Якщо їх не вистачало закрити всі мішені – атлетів карали перечікуванням в спеціальній штрафній зоні.

Серед жінок перемогла Ліза Віттоцці – італійка захистила титул. Хоча й в стрільбі перший номер загального заліку кубку світу була геть не ідеальна. Але за рахунок швидкості випередила німкеню Йоганну Пуфф майже на 10 секунд. Третьою фінішувала норвежка Каролін Кноттен – 9-ий номер світового заліку виборола бронзу на останньому метрі дистанції!

Результат City Biathlon серед жінок:



1. 🥇 Ліза Віттоцці (Італія) 33:33,2

2. 🥈 Йоганна Пуфф (Німеччина) +9,3

3. 🥉 Каролін Кноттен (Норвегія) +28

У чоловіків гонку головний приз виборов досвідчений словенець Яков Фак. Він на останньому повороті краще зорієнтувався у вузькому коридорі та випередив першого номера світового біатлону Йоганнеса Бьо та вправного стрільця німця Юстуса Штрелоу.

Результат City Biathlon серед чоловіків:

1. 🥇 Яков Фак (Словенія) 35:49,5

2. 🥈 Йоганнес Бьо (Норвегія) +3,3

3. 🥉 Юстус Штрелоу (Німеччина) +5,2

Від України мала брати участь Юлія Джима, але вона знялася з гонки. 33-річна українка могла вже вчетверте стартувати у City Biathlon. У 2018-му Джима посіла шосте місце, 2021-го стала четвертою, а минулого року фінішувала на 8-й позиції.