Гаузер не планує завершувати кар’єру після Олімпіади-2026

Лідер жіночої збірної Австрії з біатлону Ліза Тереза Гаузер розповіла про свої цілі на сезон-2025/26 і про те, скільки ще триватиме її кар’єра.

Слова спортсменки наводить пресслужба НОК Австрії.

"Я з нетерпінням чекаю зими та найяскравішої події в лютому. Одне зрозуміло: я їду на Олімпіаду не лише для того, щоб фінішувати в топ-30, а щоб провести справді хороші гонки. Моя мета – медаль в Антгольці. Я почуваюся достатньо молодою і в мене ще є кілька років у спорті. План чіткий – крок за кроком до великої мети", – заявила 31-річна австрійка.

Зазначимо, що Олімпіада-2026 може стати четвертою в кар’єрі Гаузер. Поки що в активі австрійки немає жодної медалі.

