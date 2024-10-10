Вірер показала нову форму збірної Італії

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер на своїй сторінці в Instagram презентувала новий лижний костюм збірної Італії з біатлону, у якому "Скуадра адзурра" виступатиме у сезоні-2024/25:

Нагадаємо, Вірер вирішила продовжувати свою кар’єру як мінімум до домашньої Олімпіади 2026 року, яка пройде у Мілані та Кортіні д’Ампеццо. Кубок світу з біатлону сезону-2024/25 стартує 25 листопада в шведському Естерсунді.

Нагадаємо, 34-річна Вірер є 2-разовою володаркою Кубка світу та 4-разовою чемпіонкою світу. В останні кілька років у італійки було чимало проблем зі здоров’ям, через що вона задумувалася про завершення кар’єри. Влітку вона працювала експертом на телебаченні підчас Олімпіади-2024 у Парижі.