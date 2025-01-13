Вірер і Хофер на місці. Італія оголосила склад на етап Кубку світу в Рупольдингу

Тренерський штаб збірної Італії визначився зі складом на п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу.

Про це повідомила пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

До Німеччини відправиться наступний склад:

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дідьє Біона, Елія Дзені, Даніеле Капелларі, Патрік Браунхофер

Жінки: Доротея Вірер, Самуела Комола, Ханна Аухенталлер, Ребекка Пасслер, Мікела Каррара, Мартіна Трабуккі

Відзначимо присутність у складі Лукаса Хофера та Доротеї Вірер, які пропустили змішані естафети на попередньому етапі в Обергофі (12 січня) через шлунковий вірус.

Етап у Рупольдингу відбудеться 15 – 19 січня. У програмі заплановані індивідуальні гонки, чоловіча та жіноча естафети та масстарти.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Рупольдингу пропустить Інгрід Тандреволл.