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Тандреволл пропустить етап Кубку світу в Рупольдингу

Олег Дідух — 13 січня 2025, 15:11
Тандреволл пропустить етап Кубку світу в Рупольдингу
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом на п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу. До нього не увійшла одна із лідерів жіночої збірної Інгрід Тандреволл.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

У Німеччину відправляться одразу 14 спортсменів – 8 чоловіків і 6 жінок.

Чоловіки: Йоханнес Бо, Тар’єй Бо, Ветле Шостад Крістіансен, Стурда Холм Легрейд, Ендре Стрьомсгайм, Йоханнес Дале-Шевдаль, Вебьорн Сьорум, Мартін Улдаль

Жінки: Юні Арнекляйв, Рагнхільд Фемстейневік, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Гру Рандбю

Нагадаємо, у грудні минулого року Тандреволл перенесла операцію на серці. Етап у Обергофі був для неї першим після хірургічного втручання.

Етап у Рупольдингу відбудеться 15 – 19 січня.

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