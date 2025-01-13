Тандреволл пропустить етап Кубку світу в Рупольдингу
Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом на п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу. До нього не увійшла одна із лідерів жіночої збірної Інгрід Тандреволл.
Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.
У Німеччину відправляться одразу 14 спортсменів – 8 чоловіків і 6 жінок.
Чоловіки: Йоханнес Бо, Тар’єй Бо, Ветле Шостад Крістіансен, Стурда Холм Легрейд, Ендре Стрьомсгайм, Йоханнес Дале-Шевдаль, Вебьорн Сьорум, Мартін Улдаль
Жінки: Юні Арнекляйв, Рагнхільд Фемстейневік, Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Іда Лієн, Гру Рандбю
Нагадаємо, у грудні минулого року Тандреволл перенесла операцію на серці. Етап у Обергофі був для неї першим після хірургічного втручання.
Етап у Рупольдингу відбудеться 15 – 19 січня.