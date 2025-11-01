Брати Бо після завершення кар'єри розпочали спільний бізнес із німецькою компанією

Колишні зірки біатлону Йоганнес і Тарей Бо, які навесні завершили кар'єру, працюють над власною серією лижеролерів.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Брати займаються проектом з березня після завершення спортивної кар'єри. Вони уклали співпрацю з SRB – німецьким виробником лижеролерів.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Цього тижня Йоганнес та Тарей протестували нову розробку. Планується, що за місяць вони представлять її у Холменколлені.

У спільному прес-релізі брати Бо продемонстрували непохитну рішучість.

"Ми хотіли створити щось, що поширить дух біатлону за межі снігу. Ми не підемо на жодні компроміси на шляху, який дозволить нам виробляти найкращі роликові лижі на ринку", – йдеться в заяві.

SRB розглядає цей проєкт як ідеальний союз німецьких традицій та норвезького ноу-хау.

Нагадаємо, легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален поділився своїми думками щодо Жульї Сімон.